‎وفد طبي تخصصي فرنسي يصل الى قطاع غزة

غزة / سما /

وصل الى قطاع غزة ي وفد طبي تخصصي من "تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا – فرع فرنسا "عبر بيت حانون شمال قطاع غزة مكون من 5 أطباء برئاسة د.نزار بدران رئيس فرع التجمع في فرنسا واستشاري جراحة المسالك البولية ود.حافظ الفاسي استشاري الفشل الكلوي والممرضة مارلين هيرفي ود.اليكسندر كارسنتي استشاري جراحة الأوعية الدموية ود.باريش توراك استشاري المخ والأعصاب

‎وفِي بيان له اوضح "التجمع" أن زيارة الوفد تتم بمتابعة وتمويل من مؤسسة اغاثة أطفال فلسطين PCRF وان مدتها أسبوعا كاملا موزعة على المسشتفى الأوروبي ومستشفى ناصر في خان يونس ومستشفى الشفاء الطبي في غزة ‎وذكر "التجمع" أن زيارة الوفد تأتي في إطار تطوير كفاءات الأطباء والممرضين في القطاع في تخصصات مختلفة منها علاج الفشل الكلوي وجراحة الأوعية الدموية وجراحة سرطان المسالك البولية . ‎

وفِي تصريح صحفي اوضح رئيس الوفد دكتور نزار بدارن " أن زيارة الوفد تأتي ضمن مشروع متكامل وبرنامج طبي مستدام بدأه التجمع منذ العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عام ٢٠٠٨، ويهدف الى ارسال وفود طبية متخصصة لعلاج الحالات المرضية الصعبة وتدريب الأطباء الفلسطينيين في مجالات الجراحة التخصصية المختلفة وعقد دورات تدريبية للأطباء في فلسطين لنقل الخبرة اليهم عن قُرب