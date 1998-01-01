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مشجعات كرواتيا الأكثر جمالاً وإثارة في كأس العالم

السبت 07 يوليو 2018 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشجعات كرواتيا الأكثر جمالاً وإثارة في كأس العالم



موسكو/وكالات/

 بدأ امس الجمعة دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2018 ،وما لفت الأنظار في هذا المونديال الحضور الجماهيري الرائع في أغلب مباريات البطولة، التي شهدت أيضًا تواجدًا للمشجعات الجميلات في كل المنتخبات، ليتحول المونديال إلى صراع مثير في المدرجات بين المشجعات.

وتعتبر مشجعات كرواتيا من بين الأكثر جنونا وجمالا واثارة في قارة أوروبا وفي المسابقات الدولية خصوصا في كأس العالم.

كما شهدت مباريات المونديال حضورًا فرنسيًا لافتًا في بالطولة وخطفت المشجعات الفرنسيات الأضواء، بجانب العديد من المشجعات الأوروبيات، وخاصة بولندا والسويد.

كما سرقت أيضًا مشجعات بيرو الأضواء بحضورهن اللافت، وضربت جماهير بيرو المثل بحضورها اللافت وتواجدها بكثافة في مباريات منتخب بلادها في المونديال. 

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