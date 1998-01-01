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عربي واحد في تشكيلة أسوأ اللاعبين في مونديال روسيا

السبت 07 يوليو 2018 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عربي واحد في تشكيلة أسوأ اللاعبين في مونديال روسيا



موسكو/وكالات/

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية قائمة أسوأ اللاعبين في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا ضمت لاعبا عربيا واحدا، وهو المصري محمد النني.

وشملت القائمة التي تكونت من 11 لاعبا، مدافع منتخب إسبانيا وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي المحترف في صفوف فريق برشلونة الإسباني، ووردت فيها الأسماء التالية:

في حراسة المرمى: الإسباني دي خيا

في خط الدفاع: الإسباني سيرجيو راموس، والألماني جيروم بواتينغ، والسنغالي كاليدو كوليبالي.

في خط الوسط: المصري محمد النني، والبرتغالي بيرناردو سيلفا، والبولندي بيوتر زيلينسكي، والأرجنتيني آنخيل دي ماريا، والفرنسي عثمان ديمبيلي.

في خط الهجوم: البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، والألماني تيمو فيرنر.

تجدر الإشارة إلى أن جميع اللاعبين الذين وردت أسماؤهم في القائمة، خرجت منتخباتهم من مونديال روسيا باستثناء الفرنسي ديمبيلي، الذي ينافس منتخب بلاده بقوة للظفر بلقب البطولة، وسيواجه اليوم منتخب الأوروغواي في ربع النهائي.

#كاس العالم #النني #مصر #موسكو

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