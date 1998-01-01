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الشرطة: 62 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 61 مطلوبا الأسبوع الماضي

السبت 07 يوليو 2018 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

تنقل اكثر من 62 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 61 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (27907) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (34347) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار البيان  إلى  أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (61) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضاف البيان  " أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (12) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية  ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (21) مواطناً خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية " .

#الشرطة #معبر الكرامة

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