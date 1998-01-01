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عشراوي: " بنيامين لادرا يمثل ضمير الإنسانية"

السبت 07 يوليو 2018 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي منع السلطات الإسرائيلية للناشط السويدي في مجال حقوق الإنسان السيد بنيامين لادرا من دخول فلسطين. وقالت:"ان الناشط السويدي يمثل ضمير الإنسانية، حيث أنه سار لأكثر من 4000 كيلومتراً خلال 11 شهرًا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ولتعميق الوعي بمعاناة الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الإحتلال الإسرائيلي لعقود من الزمن، والمطالبة بنصرته والتضامن معه."
 
وقالت: "باسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، نعرب عن امتناننا العميق للسيد لادرا الذي أثبت شجاعة إستثنائية بمناصرة الشعب الفلسطيني، وتوعية الرأي العام الدولي حول استمرار الإنتهاكات والإعتداءات الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين وأراضيهم ومواردهم الطبيعية، وسنبقى مدينين للسيد لادرا في هذا المجال."
 
وشددت عشراوي أن منع إسرائيل للسيد لادرا من دخول فلسطين بشكل متعمد، يعتبر خرقاً فاضحاً لحقوق الانسان ومحاولة عزل فلسطين عن إمتدادها الإنساني ومنع أي تضامن معها".

#حنان عشراوي

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