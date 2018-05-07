جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ضبط 3500 لتر محروقات مهربة في ضواحي القدس

السبت 07 يوليو 2018 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة الاجهزة الامنية فجر اليوم السبت 7/5/2018 في ضواحي القدس( قلنديا، جبع، والرام) 3000 لتر سولار و500 لتر بنزين غير قانوني ومهرب ومعدات ومضخات للتعبئة.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه بتعليمات وتوجيهات الحكومة وبمتابعة قيادة الاجهزه المختصه (الضابطة الجمركية، الامن الوقائي ) بمراقبة متواصلة وحثيثه لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة وبمراقبة متواصلة تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة الاجهزة الامنية (الامن الوطني، الشرطة، المخابرات، الخدمات الطبية، والارتباط العسكري) من ضبط الكمية المذكورة.

واكد البيان ان الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهره والحد منها وسيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربه والمغشوشه لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والاليات، حيث ان عملية الخلط والغش بمواد خطره وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين.

#محروقات

أخبار ذات صلة

تقرير: 3500 لاجئ فلسطيني قتلوا في سوريا منذ بداية الثورة السورية

السفارة الامريكية- ارشيف

حقيقة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

شاب مسيحي يتضامن مع اخوانه المقدسيين

القدس المحتلة : مسيحي و مسلم يد واحدة

القواسمي -ارشيف

فتح : إخلاء محيط القدس إعلان حرب على الفلسطينيين

حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة

لندن : لن ننقل سفارتنا في اسرائيل الى القدس كما ترامب

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة قبل عزل مرسي.. "السيسي سلم سلاحه قبل لقاء الرئيس المعزول" (فيديو)

مصلون يهاجمون السديس مرة أخرى ويرفضون الصلاة خلفه في سويسرا

شهيد ومئات الاصابات برصاص قوات الاحتلال في جمعة "موحدون لإسقاط الصفقة وكسر الحصار"

السويد تطالب سلطات الاحتلال برفع حصارها عن قطاع غزة

فيديو.. فرنسا تهزم الأوروجواي وتبلغ نصف نهائي المونديال

الأردن يتكفل بعلاج مصاب "قنبلة الغاز" هيثم أبو سيلة من غزة

وقوع حادث سير مأساوي يودي بحياة 13 شخصاً بمصر

الأخبار الرئيسية

abas-bin-salman-netanyau-580

يعلون: فرصة تاريخيّة لعزل القضيّة الفلسطينيّة وتعزيز التعاون مع الدول السُنيّة المُعتدلة

سفن ايرانية - ارشيف

جنرال إيراني: أي مواجهة في مضيق هرمز قد تتحول لحرب عالمية ثالثة والأمور ستكون أكبر مما يتم تخيله

ارشيفية

مؤتمر إسرائيلي يدعو لربط الضفة بالأردن وإلغاء اتفاق أوسلو

ميلادينوف - ارشيف

ميلادينوف : اجتماعات مثمرة في القاهرة لدعم المصالحة الفلسطينية و إعادة الحكومة لغزة

ارشيفية

"اشتراطات" فتحاوية - حمساوية قبل "حوار القاهرة" الجديد