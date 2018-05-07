ضبط 3500 لتر محروقات مهربة في ضواحي القدس

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة الاجهزة الامنية فجر اليوم السبت 7/5/2018 في ضواحي القدس( قلنديا، جبع، والرام) 3000 لتر سولار و500 لتر بنزين غير قانوني ومهرب ومعدات ومضخات للتعبئة.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه بتعليمات وتوجيهات الحكومة وبمتابعة قيادة الاجهزه المختصه (الضابطة الجمركية، الامن الوقائي ) بمراقبة متواصلة وحثيثه لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة وبمراقبة متواصلة تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة الاجهزة الامنية (الامن الوطني، الشرطة، المخابرات، الخدمات الطبية، والارتباط العسكري) من ضبط الكمية المذكورة.

واكد البيان ان الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهره والحد منها وسيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربه والمغشوشه لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والاليات، حيث ان عملية الخلط والغش بمواد خطره وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين.