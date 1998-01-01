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مصدر إعلامي: النيابة ستوصي بمقاضاة نتنياهو في ملف فساد

السبت 07 يوليو 2018 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر إعلامي: النيابة ستوصي بمقاضاة نتنياهو في ملف فساد



القدس المحتلة / سما /

 قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية، الليلة الماضية، ان النيابة العامة الاسرائيلية لن تنتظر توصيات الشرطة في ملف شركة "بيزك" للاتصالات، وستوصي في غضون شهرين بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الى المحاكمة.

وقالت القناة ان طاقمين من دائرتي الضريبة والاقتصاد في نيابة لواء تل أبيب، يعملان على استكمال الاستنتاجات في الملفات الثلاثة الخاصة برئيس الوزراء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، ستتم التوصية بمقاضاة نتنياهو بتهم تلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الامانة.

هذا، ومن المتوقع أن يتم التحقيق مرة أخرى مع رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل في ملف "بيزك".

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