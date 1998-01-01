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الهزات الأرضية تتواصل: هزة أرضية تضرب شمالي طبرية

السبت 07 يوليو 2018 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهزات الأرضية تتواصل: هزة أرضية تضرب شمالي طبرية



القدس المحتلة / سما /

لا تزال تتوالى الهزات الأرضية في الأيام الأخيرة، في شمالي اسرائيل، حيث ضربت منطقة بحيرة طبرية هزة أرضية فجر اليوم، السبت.

وعلم أن الهزة وقعت قرابة الساعة 05:10 فجرا، وبلغت شدتها، بحسب المعهد الجيوفيزيائي، 3.4 درجات على سلم ريختر، وكان مركزها شمالي بحيرة طبرية.

وتحدث سكان محليون في طبرية وعيلبون وشمالي البحيرة عن هزة أرضية ملموسة بسبب اهتزاز جدران المنازل.
 

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت عدة هزات أرضية في المنطقة ذاتها، كان أولها فجر الأربعاء الماضي، وبلغت شدتها 4.1 درجة، وآخرها ظهر الخميس بقوة 3.2 درجة، وكانت الهزة الأرضية القوة بدرجة 4.5 على سلم ريختر.

تجدر الإشارة إلى أن تقديرات كثيرة أشارت إلى احتمال وقوع هزة أرضية مدمرة، خاصة وأن تاريخ الزات الأرضية التي تضرب هذه المنطقة، لوقوعها على الشق السوري الأفريقي، تتكرر بوتيرة مرة كل 90 إلى 100 عام. وكانت الهزة الأرضية المدمرة الأخيرة قد وقعت عام 1927.

يشار إلى أن المتحدث باسم ما يسمى "قيادة الجبهة الداخلية" الإسرائيلية، جيلي شنهر، كان قد أشار إلى أنه من المتوقع حصول هزة أرضية قوية، ولكن لا يمكن تحديد موعدها بدقة.

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