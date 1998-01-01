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هيئة المسيرة: الجمعة القادمة جمعة "مائة يوم على المسيرة"

الجمعة 06 يوليو 2018 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة المسيرة: الجمعة القادمة جمعة "مائة يوم على المسيرة"



غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار الشعب الفلسطيني للخروج في مسيرات الجمعة القادمة، والتي تحمل عنوان "جمعة المائة يوم على المسيرة ودعما ووفاء لأهلنا في الخان الأحمر".

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي لها، "إن كل فصائل شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية تؤكد على رفضها لما يسمى "صفقة القرن" أو أي شيء ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة على رأسها وحدة الأرض والحق الثابت بالعودة والقدس عاصمة موحدة". 

وأوضحت أن من ركائز المشروع الوطني تحرير الأسرى، قائلةً في بيانها: "نقول لكل من تساوره نفسه أنه لا تقايض برفع الحصار ولا حل لها إلا عبر صفقة تبادل على غرار صفقة وفاء الأحرار والصفقات المشرفة".

وشددت على أن المسيرة مستمرة بأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها، وعلى رأسها فك الحصار والعودة.

ورحبت بكل الجهود المبذولة لرفع الحصار دون عزل هذه الجهود عن حقوق الشعب الفلسطيني وكسر الحصار والحقوق الأصيلة التي لا تقايض بأي أثمان أو حقوق سياسية.

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