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الأردن يتكفل بعلاج مصاب "قنبلة الغاز" هيثم أبو سيلة من غزة

الجمعة 06 يوليو 2018 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يتكفل بعلاج مصاب "قنبلة الغاز" هيثم أبو سيلة من غزة



غزة / سما /

وصل الجريح الفلسطيني هيثم صبحي أبو سيلة، الجمعة، للعلاج في الأردن بعد أن أصيب قبل أسابيع بقنبلة غاز بوجهه بشكل مباشر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة خزاعة، جنوب قطاع غزة.

وغطت وسائل إعلام محلية وعربية ودولية إصابة أبو سيلة المروعة، حيث اشتهرت صورة اصابته  على مواقع التواصل التي نقلت صورة إصابته الموجعة بعد إطلاق جنود الاحتلال عشرات قنابل الغاز المسيلة للدموع والتي اخترقت إحداها على حين غفلة وجه الجريح أبو سيلة ببلدة خزاعة .

جاء ذلك بعد حملة مناشدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أطلقها شباب أردنيون، ونشروا صورا للحظة وصول أبو سيلة إلى المدينة الطبية في العاصمة عمان.

وقال الناشط الأردني عمر شاهين، إن علاج ابو سيلة يأتي على نفقة الأردن و بتوجيهات مباشرة من الملك الأردني عبد الله الثاني، ويرافق الجريح عدد من أفراد اسرته.


ويحتاج الجريح أبو سيلة، إلى زراعة فك كامل، إذا يعاني من كسر في الفك العلوي وتهتك بأنسجة الفم، وجرح قطعي بالشفة العلوية.

يذكر أن السلطات الأردنية أشرفت على نقل العديد من الجرحى من خلال حاجز بيت حانون - إيرز، عبر سيارات إسعاف، وصولا إلى جسر الكرامة، بينما تكفل المستشفى العسكري الأردني في قطاع غزة بعلاج الحالات المستعصية.

 

#هيثم أبو سيلة #غزة #الاردن

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