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رشيدة طليب :المرشحة الفلسطينية لانتخابات الكونغرس الامريكي

الجمعة 06 يوليو 2018 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
رشيدة طليب :المرشحة الفلسطينية لانتخابات الكونغرس الامريكي



خاص سما - كتب باسم حدايده الخبير بالانتخابات والحكم المحلي

رشيده طليب 
 

تخوض المرشحة الفلسطينيه والمهاجرة للولايات المتحده والمقيمة في ديترويت في ولاية  ميشغان ،،انتخابات حامية الوطيس في منافسة مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الكونغرس الامريكي. لتصبح اول مسلمه في الكونغرس .
رشيده طليب لها سجل حافل في السياسه والمحافل التشريعيه الامريكيه  فهي اول امرأه مسلمة انتخبت في مجلس ولاية ميشغان  والثانية على مستوى الولايات المتحده الامريكيه  ، وقد مثلت الحزب الديمقراطي لثلاث دورات انتخابيه في مجلس ولاية ميشغان ، وشغلت متصب نائب رئيس للجنه المرأة في ولاية ميشغان للحزب الديمقراطي  .
تحمل رشيده طليب شهادة الدكتوراه في القانون منذ عام 1998 ، وهي ناشطه في المجتمع العربي والامريكى في الولايات المتحده ، فقد عملت في مركز المجتمع العربي للاقتصاد والخدمات الاجتماعيه ، وعملت في المركز العالمي في ديترويت كمستشاره قانونيه وهي معروفه بدفاعها عن المهاجرين والحقوق المدنيه .
وتعتبر رشيده طليب ان اهم انجازاتها تأسيس مركز الخدمات المجاوره والذي يدير 12 برنامجا على مستوى ولاية ميشغان والمهتم في الحقوق المدنيه والعائلات والمهاجرين والاقتصاد والقانون . 
حازت خلال مسيرتها على عدة جوائز منها جائزة المرأة المسلمة وجائزة منظمة المياه النظيفه والمعروفة في دورها في امريكا ، كما انها تعتبر من قيادات الحزب الديمقراطي والمصنفة من قبل مجلة نيويورك كما اعتبرت عام 2016 المرأة الأكثر تأثيرا في ميشغان .
تخوض رشيده حملة انتخابيه تتنقل من بيت لآخر وتلتقي بالمواطنين الأمريكيين وتدير حمله اعلاميه كبيره وتلاحقها الصحافه الامريكيه ، المرشحه رشيده طليب ستسجل في حال فوزها نصرا كبيرا للمهاجرين الفلسطينيين والعرب والمسلمين .

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