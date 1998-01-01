جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زقوت: انتهاكات مسيرة العودة أظهرت الحصانة الأمريكية للاحتلال

الجمعة 06 يوليو 2018 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
زقوت: انتهاكات مسيرة العودة أظهرت الحصانة الأمريكية للاحتلال



غزة / سما

قال سمير زقوت نائب مدير مركز الميزان لحقوق الأنسان في قطاع غزة، الجمعة، إن شعور إسرائيل بحصانة ضد أي ملاحقة او مساءلة عما ترتكبه من انتهاكات وجرائم حرب بدا واضحاً في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأشار زقوت في تصريحات مع فضائية "الغد"، إلى أن الحراك الشعبي الفلسطيني وتصاعده وإنتشاره بدأ يحدث ضغط على الحكومات الاوروبية للتحرك، مشيرا إلى أنها لم تغادر موقف الشجب والاستكار الذي يأتي بفعل الحرج من شعوبها.

وأكد "نحن متفاءلون بأنه سيأتي اليوم الذي ننجح فيه بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين (..) سنواصل عملنا المهني بشكل منظم في رصد وتوثيق جرائم الاحتلال والذهاب فيه إلى المحاكم الدولية".

#سمير زقوت #غزة

أخبار ذات صلة

اضراب- ارشيف

صور .. الإضراب يعم قطاع غزة للمشاركة في مسيرة مليونية العودة

حدود غزة -ارشيفية

الصحة: 51% من إصابات مسيرة العودة برصاص حي ومتفجر

أبو مرزوق

أبو مرزوق: مسؤولون غربيون طالبونا بإيقاف مسيرة العودة

الأمن الداخلي يصدر تعليمات للمشاركين في مسيرة العودة

مسيرة العودة: جمعة رفع العلم الفلسطيني وحرق الإسرائيلي

السنوار- ارشيف

السنوار: مسيرة العودة مستمرة حتى التحرير وكسر الحصار

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة قبل عزل مرسي.. "السيسي سلم سلاحه قبل لقاء الرئيس المعزول" (فيديو)

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل مدير عام الشئون المدنية اثناء عودته الى غزة عبر "ايرز"

مصلون يهاجمون السديس مرة أخرى ويرفضون الصلاة خلفه في سويسرا

صحيفة ألمانية تحدثت عن مسيرة العودة وشباب غزة.. ماذا قالت؟

العليا الاسرائيلية تجمد قرار اوامر الهدم في الخان الاحمر

غضب إسرائيلي من هذا الموقف الأردني المتعلق بالأقصى

الجمعة والسبت عطلة رسمية لمعبر رفح

الأخبار الرئيسية

مواجهات- ارشيف

شهيد ومئات الاصابات برصاص قوات الاحتلال في جمعة "موحدون لإسقاط الصفقة وكسر الحصار"

الرئيس عباس وميلادينوف

مصادر اممية وفلسطينية تنفي لـ"سما" بشدة ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن تفاصيل لقاء عباس - ميلادنوف

وزيرة خارجية السويد

السويد تطالب سلطات الاحتلال برفع حصارها عن قطاع غزة

كوشنير والرئيس عباس

الكشف عن الرسائل التي نقلها كوشنير من خلال العمادي و ملادينوف لعباس بشأن غزة

حدود غزة -ارشيفية

غزة تستعد لجمعة "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار"