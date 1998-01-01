زقوت: انتهاكات مسيرة العودة أظهرت الحصانة الأمريكية للاحتلال

غزة / سما

قال سمير زقوت نائب مدير مركز الميزان لحقوق الأنسان في قطاع غزة، الجمعة، إن شعور إسرائيل بحصانة ضد أي ملاحقة او مساءلة عما ترتكبه من انتهاكات وجرائم حرب بدا واضحاً في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأشار زقوت في تصريحات مع فضائية "الغد"، إلى أن الحراك الشعبي الفلسطيني وتصاعده وإنتشاره بدأ يحدث ضغط على الحكومات الاوروبية للتحرك، مشيرا إلى أنها لم تغادر موقف الشجب والاستكار الذي يأتي بفعل الحرج من شعوبها.

وأكد "نحن متفاءلون بأنه سيأتي اليوم الذي ننجح فيه بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين (..) سنواصل عملنا المهني بشكل منظم في رصد وتوثيق جرائم الاحتلال والذهاب فيه إلى المحاكم الدولية".