ما هي اهم فوائد البطيخ الاحمر؟

وكالات / سما /

يعتبر البطيخ الاحمر أحد أشهر الفواكه الصيفية والذي يساعد على مواجهة حرارة الجو وتعويض السوائل المفقودة، يحتوي البطيخ في معظمه على الماء حيث أن 92%من مكوناته ماء و7% كربوهيدرات، ولا يعد مصدراً غنيا بالألياف الغذائية، ومن فوائده أنه يحتوي على مادة الكاروتين (فيتامين A) والضرورية لمناعة الجسم، وحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين B وفيتامين C.

كما وانه لا يعتبر مصدرا عالي بالسعرات الحرارية، ولهذا قد يكون مثالي وملائم لمن يبحثون عن خسارة الوزن والتخلص من البدانة. وفيما يلي نذكر لكم أهم فوائد البطيخ التي تعود على الصحة:

تقوية المناعة: فوائد البطيخ الاحمر متعددة بسبب احتوائه على مضادات أكسدة قوية مثل الكاروتين والليكوبين وفيتامين C يجعل له دور في تقوية المناعة ومحاربة العديد من الامراض ومواجهة الالتهابات وخاصة التهابات المفاصل.

التخلص من الامساك: حيث باحتوائه على الالياف القابلة للذوبان ونسبة مياه عالية يساعد على تسهيل حركة الامعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله، والوقاية من الامساك وحماية القولون وخاصة ضد سرطان القولون.

مفيد للحامل: يعتبر البطيخ الاحمر مصدرا لحمض الفوليك والذي يعد من العناصر المهمة جدا للحامل وخاصة في الشهور الاولى من الحمل فهو يدخل في تركيب الجهاز العصبي للجنين ويحميه من التشوهات وخاصة تشوه الحبل الشوكي وذلك بنسبة 60% اذا ما حصلت الأم على الكمية اللازمة والكافيه لها.

مفيد لمرضى القلب والكلى: باحتواء البطيخ الاحمر على نسبة عالية من الماء ومعدن البوتاسيوم والحمض الاميني الستيرولين فهو يلعب دورا كبيرا في خفض ضغط الدم ومساعدة الاوعية الدموية على الاسترخاء والتوسع وبالتالي الوقاية من أمراض القلب والشرايين. وباعتباره مدر للبول ومفتت للحصى وخاصة حصى الكلى فهو يساعد كثيرا في علاج أمراض الكلى والتهاباتها. واحتوائه على البوتاسيوم يساعد في تقليل تركيز حمض اليوريك في الدم وازالة الاملاح.

فوائد البطيخ الاحمر للجلد والبشرة: احتواء البطيخ الاحمر على مضادات الاكسدة مثل اللايكوبين وفيتامين C يجعل منه ذو فعالية كبيرة لوقاية الجلد من أشعة الشمس والعوامل الخارجية وحمايته ومعالجة التجاعيد ومفيد لنضارة البشرة . وهو يساعد على التئام الجروح ومعالجة الحروق وتسريع شفائها، وذلك لاحتوائه على الحمض الاميني الستيرولين والذي يتحول الى ارجنين والذي يشجع كريات الدم البيضاء على الوصول الى مكان الجروح لتسرع شفاءها وتساعد على تعويض الانسجة التالفة.

علاج الام العضلات: وفقا للعديد من الدراسات فقد وجد أن فوائد البطيخ الاحمر كبيرة في تقليل ألم العضلات وعلاجه وخفض معدل نبض القلب للرياضيين وخاصة بعد النشاط الرياضي، وذلك لاحتوائه على مادة الستيرولين وهي عبارة عن حمض أميني يتم تحويله لارجنين في الجسم. وهو أحد أهم الاحماض الامينية المهمة لتحسين الدورة الدموية واسترخاء الأوعية الدموية . بالاضافة الى احتوائه على فيتامين B6 والذي يساعد الجسم على تجديد الطاقة واستعادة النشاط.

مكافحة السرطان: أثبتت الأبحاث أن احتواء البطيخ الاحمر على الليكوبين وهو مضاد أكسدة قوي يساعد فعلا في الوقاية من السرطان ومكافحته وخاصة سرطان البروستاتا والثدي والرحم وسرطان القولون والمستقيم.