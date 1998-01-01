آيفون قادم بثلاثة ألوان "غير معتادة" هذا العام

وكالات / سما /

من المتوقع أن تطلق أبل طرازات جديدة من هاتف آيفون في وقت لاحق من هذا العام، مع مجموعة متنوعة من الألوان، بحسب تقارير إعلامية.

وتوقع المحلل التكنولوجي مينج-تشي كو لموقع "ناين تو فايف ماك" إطلاق أبل لهاتف "iPhone X Plus" بقياس 6.5 بوصة نهاية العام، باللون الأسود والأبيض والذهبي.

وتتردد شائعات بأن يحتوي الهاتف على شاشة OLED ودعما ثنائي الشريحة.

وسيتم إطلاق هاتف آخر بشاشة LED يبلغ قياسها 6.1 بوصة، وسيظهر بالألوان الرمادي والأبيض والأزرق والأحمر والبرتقالي.

وإذا كان التقرير دقيقًا، فإن أبل ستقدم 4 ألوان جديدة على الأقل لهواتفها المحمولة عام 2018، وهي ألوان غير معتادة بالنسبة إلى الشركة.

وعادةً ما تطرح أبل شكلًا أحمر مختلفًا بعد بضعة أشهر من إطلاق أحدث إصدارات آيفون للترويج لمنتجات (RED)، وهي منظمة تقوم بحملات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في إفريقيا.

ولم تطلق الشركة إصدارًا برتقاليًا من قبل، واعتمدت في الغالب على حالات لإضافة ألوان إلى الخيارات المعتادة للأبيض والأسود والأبيض.

وظهر آيفون 5C مرة أخرى في عام 2013 باللون الأخضر والأزرق والأصفر والوردي والأبيض.

ومن المتوقع أيضا أن تقوم شركة أبل بتحديث هاتفها آيفون X الذي يبلغ قياسه 5.8 بوصة مع بعض التحسينات في المواصفات.