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ملياردير صيني يفقد حياته من أجل صورة

الجمعة 06 يوليو 2018 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملياردير صيني يفقد حياته من أجل صورة



وكالات / سما /

ذكرت الشرطة أن مليارديرا صينيا توفي أمام الكاميرا بعد أن سقط من علو 50 قدما (15 مترا)، بينما كان يحاول التقاط صورة له في رحلة عمل إلى جنوب فرنسا، وفق ما نقلته "ديلي ميل".

وقال المصدر إن وانغ جيان، الشريك المؤسس لمجموعة "إتش إن إيه"، وهي تكتل لرابع أكبر شركة طيران في الصين، توفي بعد تعرضه "لإصابات خطيرة" في بروفانس الفرنسية.

وتابع أن وانغ سقط على حائط في قرية بونيو، بالقرب من أفينيون، وهي منطقة خلابة معروفة بتوافد السائحين بكثرة عليها.

وعن سبب سقوطه، قالت الشرطة "لقد وقف على حافة حادة حتى تلتقط له عائلته صورة تذكارية، قبل أن يسقط أرضا".

وساهم وانغ، الذي تبلغ أرباحه 1.7 مليار دولار (1.3 مليار جنيه استرليني)، في إطلاق شركة HNA عام 1993، ثم توسعت المجموعة فيما بعد لتشمل التمويل والفنادق والخدمات اللوجستية.

#ملياردير صيني #صورة

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