حملة المقاطعة تدين منع الاحتلال المتضامن السويدي بنجامين من دخول الأراضي الفلسطينية

رام الله / سما /

تستنكر حملة المقاطعة_ فلسطين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع الناشط السويدي "بنجامين لادرا"، من دخول الأراضي المحتلة، وتعتبر الحملة أن هذا القرار يأتي في سياق عجز وخوف الاحتلال من الرأي العام العالمي، ومحاولة فاشلة لإخفاء الحقيقة الفاشية لدولة الاحتلال العنصرية، وللتغطية على جرائمه اليومية بحق شعبنا الفلسطيني.



كما و تتقدم الحملة بعظيم التحية والتقدير للمتضامن السويدي الذي قطع الاف الكيلومترات سيراً على الاقدام لمدة أحد عشر شهراً، وعابراً لحدود الدول والقارات ليبعث برسالة الحرية والعدالة للعالم، وأن هناك شعب فلسطيني ما زال يتعرض لكل أنواع العنصرية والاضطهاد على أيدي الاسرائيليين، وأن الأوان قد آن لرفع الصوت عاليا ضد الاحتلال العنصري الاسرائيلي.



كان الاحتلال قد سلم الناشط السويدي "بنجامين لادرا"، قراراً يمنعه من دخول الأراضي المحتلة، بعد احتجازه والتحقيق معه لأكثر من 6 ساعات، لدى عبوره على "الجسر" فجرًا.