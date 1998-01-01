مصطفى البرغوثي : معركة الخان الاحمر مستمرة دفاعا عن مستقبل فلسطين

رام الله / سما /

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اثناء تواجده اليوم في الخان الاحمر في اطار فعالية المقاومة الشعبية الكبيرة و أداء الصلاة في تجمع الخان الاحمر أن النشطاء و المواطنين الفلسطينيين توافدوا اليوم بكثافة من كافة المناطق لاسناد الخان الاحمر و شاركوا في تظاهرة شعبية كبيرة تحدت اجراءات الاحتلال، , و أضاف أن الجميع يدرك أن معركة الخان الأحمر تجري لحماية اربعة و عشرين تجمعا بدويا و لمنع تطويق القدس ولصد التوسع الاستيطاني، كما أنها تجري لمنع ضم و تهويد 62% من الضفة الغربية و لحماية المستقبل الفلسطيني بكامله.

و استقبل الدكتورمصطفى البرغوثي و الأخ وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار و الاستيطان و أهالي الخان الاحمر في ساعات الصباح ممثل روسيا الاتحادية حيدر أغانين الذي أكد تضامن روسيا مع أهالي الخان الأحمر و رفضها لمحاولات ترحيلهم، كما زار مدرسة القرية المهددة بالهدم .

و قال البرغوثي ان زيارة احد عشرقنصلا وممثلا من الدول الاوروبية أمس بالاضافة الى ممثل روسيا أدت الى حراك دبلوماسي واسع للضغط على حكومة نتنياهو و لصد مؤامرة ترحيل أهالي الخان الأحمر، و أن الاتصالات مستمرة لحشد أكبر تأييد دولي لسكان الخان الأحمر بالتوازي مع نشاط المقاومة الشعبية الباسل و المعركة القضائية الجارية.