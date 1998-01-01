فيديو.. فرنسا تهزم الأوروجواي وتبلغ نصف نهائي المونديال

وكالات / سما /

حقق منتخب فرنسا فوزاً كبيراً ومستحقاً على منتخب أوروجواي بنتيجة هدفين دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة على ملعب نيزني نوفغورود في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2018 المقامة حالياً في روسيا.

وشهد الشوط الأول سيطرة مشتركة من كلا المنتخبين من حيث نسبة السيطرة على الكرة والتسديد على المرمى ، فيما سجل منتخب أوروجواي بداية جيدة وتمكن من تهديد فرنسا في العديد من المناسبات ولكنه افتقد للمسة الأخيرة.

وتمكن المنتخب الفرنسي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأربعين من الشوط الأول عن طريق كرة رأسية سددها المدافع رافاييل فاران على يمين موسليرا ، والتي حصل عليها بواسطة كرة متقنة من المهاجم أنطوان جريزمان داخل منطقة الجزاء،

وحاول منتخب أوروجواي الوصول إلى مرمى منتخب فرنسا من أجل معادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ، لكن هوجو لوريس قام بتصدٍ خرافي من ضربة رأس سددها المدافع مارتن كاسيريس نحو الزاوية اليمنى ، وسط دهشة الجماهير الحاضرة.

وبدأ منتخب فرنسا الشوط الثاني من خلال اعتماد نسق هجومي عال المستوى ، مستفيداً من المساحات التي تركها منتخب أوروجواي الذي كان يسعى لتعويض النتيجة ، والتي أسفرت عن ثلاث محاولات من جريزمان، كيليان مبابي ولوكاس هرنانديز.

وسجل فريق الديوك الهدف الثاني في الدقيقة الواحدة والستين من تسديدة بعيدة المدى من المهاجم أنطوان جريزمان ، والتي باغتت الحارس موسليرا الذي أخطئ تماماً في التعامل معها ، حيث أفلتت من بين يديه قبل أن تكمل طريقها نحو المرمى.

وبعد الفوز الكبير للمنتخب الفرنسي مساء هذا اليوم على منتخب أوروجواي ، فإن الدور نصف النهائي من نهائيات كاس العالم 2018 سيشهد مواجهة بين منتخب فرنسا والمنتخب الفائز من المباراة المقررة هذه الليلة بين منتخب البرازيل وبلجيكا.