"فتح": فوز قائمة الوحدة الوطنية للكتاب والأدباء مقدمة لوحدة الوطن

رام الله / سما /

قال الدكتور حيدر القدرة مفوض المكاتب الحركية في الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" في قطاع غزة اليوم الجمعة:ان فوز قائمة الوحدة الوطنية للكتاب والأدباء، دليل واضح على أن حركة "فتح" هي الحضن الآمن لكل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني.

وأضاف القدرة في تصريح له، أن الالتزام بالتصويت لجميع أعضاء القائمة، كان واضحا من خلال التفاوت الطفيف بين الفائزين ودﻻلة أكيدة على أن واقعا جديدا من اﻻلتزام يعكس النجاح في البناء واﻻستنهاض الذي شارك فيه الجميع، لتتحول اﻻنتخابات الى عرس وطني وانجاز فتحاوي كبير.

وأكد مفوض المكاتب الحركية أن "فتح" ملتزمة منذ البداية بالخيار الديمقراطي الذي أكدته انتخاب أمانة عامة جديدة لاتحاد الكتاب والأدباء، وهذا يدفعنا لنعمل جاهدين بكل قوة وفي أقرب وقت لاستكمال انتخاب كافة المجالس والهيئات النقابية والاتحادات لما لذلك من أثر يدفع نحو بناء وحدوي فلسطيني نتطلع اليه، وطريقا أكيدا للوصول الى لانتخابات التشريعية والرئاسية كمخرج هام ﻻنهاء اﻻنقسام واستعادة وحدتنا الجغرافية والوطنية ووحدة القرار الفلسطيني لمواجهة كافة التحديات والتهديدات امام مشروعنا الوطني الفلسطيني.

وتعقيبا على اتمام ونتائج المهرجان اﻻنتخابي، تقدم حيدر القدرة بجزيل الشكر إلى الأخ القائد ابو ماهر حلس عضو اللجنة المركزية للحركة، مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية لتقديمه كافة الامكانيات لانجاح المؤتمر ومتابعته الحثيثة لكل مراحل العملية الديمقراطية بداية من الانتخابات التمهيدية لاختيار ممثلي قائمة "فتح" وصولا إلى العرس الكبير بانتخاب الأمانة العامة. كما تقدم بالشكر إلى كل من بذل الوقت والجهد بروح وطنية وثابة وخاصة أعضاء الهيئة القيادية، مثمناً جهود الاخ الدكتور محمد صلاح أبو حميدة أمين سر المكتب الحركي المركزي للكتاب والأدباء و إخوانه أعضاء المكتب المركزي وفي الفروع كافة؛ للوصول إلى هذا الانجاز الوطني.

وقال: إن الشكر واجب وموصول إلى الإخوة في نقابة المحامين وعلى رأسهم المستشار عبد العزيز الغلاييني والمستشار على الدن والمستشار شعبان الجرجير الذين تولوا الاشراف على الانتخابات، متمنياً للاخوة المنتخبين بالمحافظات الجنوبية والشمالية التوفيق والسداد.