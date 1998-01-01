تقرير : 32 الف خريج لا يجدوا مكانا لهم في سوق العمل الفلسطيني

رام الله /سما/

اطلق منتدى شارك الشبابي ومركز التمكين الاقتصادي بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حملة (اختار تخصصك صح)، بهدف توعية الطلاب لطبيعة التخصصات الاكاديمية الجامعية ونسب البطالة فيها، بحسب الاحصائيات التي اصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تحت عنوان "مجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل للأفراد 20-29 سنة، 2017"، كذلك نسب البطالة في تخصصات الأعمال التجارية والإدارية من أعلى التخصصات التي درسها الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس خلال السنوات الثمانية الماضية، وسيتخلل الحملة سلسلة من اللقاءات والنشرات التوعوية والاصدارات.

حيث اظهر الاحصاء المركزي في بيانه، ارتفاع في معدل البطالة بين الأفراد 20-29 سنة الحاصلين والحاصلات على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في عام 2017، إلى حوالي 56%، بواقع 41% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة. في حين بلغ معدل البطالة بينهم حوالي 54% في العام 2016 وحوالي 52% في العام 2015، بينما بلغ هذا المعدل حوالي 45% في العام 2010.

وسجل أعلى معدل بطالة بين الإناث في تخصص الحاسوب بنسبة 83% مقارنة بتخصص العلوم الطبيعية بين الذكور بنسبة 54%، بينما سجلت أعلى معدلات للبطالة بين الذكور في العلوم الطبيعية (54%)، الرياضيات والإحصاء (49%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (47%)، الصحافة والإعلام (45%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (43%)، في حين بلغت أعلى معدلات للبطالة بين الإناث في الحاسوب (83%)، علوم إنسانية (80%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (77%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (76%)، الخدمات الشخصية (75%).

واشار الاحصار الى توزيع تخصصات الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط أو البكالوريوس في العام 2017 كالاتي: الأعمال التجارية والإدارية (27%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (15%)، الصحة (10%)، علوم إنسانية (9%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (8%)، باقي التخصصات (31%).

واكد انه بالمقارنة مع السنوات الثمانية الماضية، فان نسبة الحاصلين على تخصص الأعمال التجارية والإدارية كانت الأعلى للأفراد في الفئة العمرية 20-29 سنة.

وبينما سجلت أعلى معدلات للبطالة لنفس الفئة العمرية من الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس لسنة 2017 في قطاع غزة: في العلوم الإنسانية (79%)، الأعمال التجارية والإدارية (77%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (77%)، العلوم الطبيعية (75%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (74%).

فان أعلى معدلاتها سجلت في الضفة الغربية لنفس الفئة والتخصصات والسنة الدراسية، كانت في العلوم الطبيعية (65%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (59%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (58%)، الحاسوب (51%)، علوم إنسانية (49%).

من 11 إلى 20 شهراً ما يحتاجه الخريجون للحصول على أول فرصة عمل

واكج الاحصاء المركزي في بيانه ان أعلى معدل فترة تعطل بالأشهر في العام 2017، بين الأفراد (20-29) سنة في فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس بلغ في تخصص العلوم الإنسانية بمعدل 20 شهراً، في حين بلغ أدناه في تخصص العلوم المعمارية والبناء وتخصص الهندسة والمهن الهندسية بمعدل 11 شهراً.