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إصابة تسعة مواطنين في حوادث سير في مناطق متفرقة بالضفة

الجمعة 06 يوليو 2018 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة تسعة مواطنين في حوادث سير في مناطق متفرقة بالضفة



رام الله/سما/

 أصيب تسعة مواطنين، وصفت اصابة احدهم بالخطيرة، في حوادث سير وقعت اليوم الجمعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت عددا من الإصابات إلى مستشفيات مدينة رام الله، وصفت إحداها بالخطيرة بالإضافة إلى إصابتين وصفتا بالمتوسطة، خلال حادث سير وقع في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

كما أصيب مواطنين اثنين بجروح متوسطة خلال حادث سير وقع بين مركبتين على مقربة من حاجز جبع شمال القدس المحتلة، حيث عملت الطواقم الطبية على نقلهم إلى المستشفيات لتقديم العلاج اللازم لهم.

وعند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أصيب ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة، نتيجة حادث سير وقع بين مركبتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

#اصابات #اسعاف #رام الله

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