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الاحتلال يقمع مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية

الجمعة 06 يوليو 2018 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية



رام الله/سما/

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرات فلسطينية مناهضة للاستيطان وجدار الفصل في مواقع متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت لجان المقاومة الشعبية في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال ثمعت مسيرات انطلقت عقب صلاة الجمعة في بلدات بلعين ونعلين والنبي صالح غربي رام الله، وكفر قدوم غربي نابلس.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع خلال قمع المسيرات.

وقال مسعفون، إنهم قدموا العلاج ميدانيًا لعشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

#استيطان #احتلال #مسيرات

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