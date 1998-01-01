حماس تدين احتجاز الناشط السويدي لادرا ومنعه من دخول فلسطين

غزة/سما/

أدانت حركة حماس مساء اليوم الجمعة، بشدة قرار الاحتلال "الإسرائيلي" احتجاز وإخضاع الناشط السويدي المتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضاياه العاجلة "بنجامين لادرا" للتحقيق ومنعه من دخول فلسطين.

وعبرت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، عن تقديرها للناشط السويدي "بنجامين لادرا" على جهوده ومواقفه الشجاعة تجاه فلسطين وشعبها المظلوم، وقال: "نقدر له عاليا جهده الكبير وتحمله المشاق وقطعه مسافة طويلة مشيا على الأقدام ولمدة 11 شهراً كي يصل إلى فلسطين المحتلة ويلفت أنظار العالم لما تتعرض له وشعبها من انتهاكات".

وأكد برهوم، أن منع الناشط السويدي من دخول فلسطين والتحقيق معه يعكس ما وصلت إليه سياسة العزلة المقيتة التي يفرضها الاحتلال على شعبنا ومحاولاته إخفاء ما يتعرض له من ظلم واضطهاد؛ ولذا يجب أن تشكل هذه الممارسات الإسرائيلية حافزا لمزيد من حالات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.