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عشرات الاصابات برصاص قوات الاحتلال في جمعة "موحدون لإسقاط الصفقة وكسر الحصار"

الجمعة 06 يوليو 2018 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الاصابات برصاص قوات الاحتلال في جمعة "موحدون لإسقاط الصفقة وكسر الحصار"



غزة/سما/

أصيب عدد من المواطنين اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واختناقاً بالغاز شرق قطاع غزة، في جمعة " موحدون لإسقاط الصفقة وكسر الحصار" التي دعت إليها الهيئة العليا لمسيرة العودة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، إنّ إجمالي اولي لاعتداء الاحتلال الاسرائيلي بحق المشاركين في مسيرة العودة اليوم 6/7/2017،بلغ 86 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة على لسان الناطق باسمها د.أشرف القدرة، أنّ "35 اصابة بجراح مختلفة و اختناق بالغاز منها طواقم طبية و صحفية شرق قطاع غزة"، بجمعة "موحدون لإسقاط الصفقة وكسر الحصار".

هذا وأصيبت فتاة برصاص قوات الاحتلال قرب موقع ملكة شرقي مدينة غزة، أثناء مساعدتها للمتظاهرين في إشعال الإطارات المطاطية .

كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في القدم قرب موقع ملكة، شرقي مدينة غزة، وتم نقله إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي بشكلٍ مكثف، تجاه المتظاهرين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وواجهت قوات الاحتلال المتظاهرين قرب موقع أبو صفية شرقي مخيم جباليا، بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وأفادت المصادر الطبية، أنّ قوات الاحتلال استهدفت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية التي تقوم بإسعاف المصابين شرقي مدينة غزة.

#اصابات #احتلال #مسيرات العودة #غزة

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