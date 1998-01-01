حماس: مائة يوم من مسيرات العودة شكلت حالة متقدمة من الوحدة الميدانية

غزة/سما/

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم الجمعة، إنّه "بعد مائة يوم على انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار، يزداد اصرار شعبنا بكل مكوناته على مواصلة هذه الوسيلة النضالية حتى تحقيق أهدافها بتثبيت حقوقنا المشروعة، وحماية ثوابتنا، وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف قاسم في تصريحٍ صحفي ، أن استمرار مسيرات العودة، بهذا الاجماع الشعبي؛ يشكل جدار الصد الحقيقي، أمام كل الطروحات التصفوية للقضية الفلسطينية، وخاصة ما يسمى بـ "صفقة القرن" ؛ لأن هذه المسيرات تثبت حق العودة الذي تهدف الصفقة لتصفيته، كما مثلت شكل الاحتجاج الاكبر على نقل السفارة الامريكية الى القدس في 14 مايو.

وأشار إلى، أنّ "خلال المائة يوم شكلت المسيرات حالة متقدمة من الوحدة الميدانية، وصلبت الجبهة الداخلية كي تستطيع مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية. وساهمت في تعزيز الفعل النضالي في كل فلسطين، خاصة وأنها تتزامن اليوم مع مقاومة أهلنا في الخان الأحمر الذين يتصدون لمشاريع التهجير الاحتلالية".