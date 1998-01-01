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إطلاق النار تجاه قوة "إسرائيلية" قرب رام الله

الجمعة 06 يوليو 2018 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد موقع 0404 "الإسرائيلي" اليوم الجمعة، بان مجموعة من الفلسطينيين أطلقوا النار تجاه قوة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قرب حاجز بيتونيا العسكري قضاء رام الله.

وأوضح الموقع "الإسرائيلي"، أن قوة "إسرائيلية" تعرضت لإطلاق نار من الطريق 443، قرب حاجز بيتونيا العسكري دون ان يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال.

يُشار إلى أن مجموعات فلسطينية متفرقة تطلق النار على جنود الاحتلال "الإسرائيلي" في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة رداً على جرائم الاحتلال بحق المواطنين والأراضي الفلسطينية المحتلة.

#إطلاق نار #حاجز بيتونيا

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