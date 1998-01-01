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المقاومة الشعبية: جريمة الاحتلال في الخان الاحمر تستوجب تصعيد ورد المقاومة

الجمعة 06 يوليو 2018 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

يواصل العدو الاسرائيلي مسلسل جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة في ظل حالة من الصمت المريب والتواطؤ والاندفاع نحو التطبيع على حساب حقوق ومعاناة شعبنا.

وما الجريمة البشعة في الخان الاحمر الا دليل واضح على بشاعة وفظاعة هذا العدو، والتي يجب ان يقابلها تصعيد متواصل للمقاومة بكافة أشكالها والاستمرار في حالة الاشتباك مع هذا العدو.

واننا اذ ندعو جماهير شعبنا في غزة والضفة الى زيادة فعاليات الغضب على حدود غزة ونقاط التماس مع العدو ردا على الجرائم الصهيونية والتي كان اخرها الخان الاحمر.

كما تدعو الحركة الى الوقف الفوري للتنسيق الامني مع العدو الصهيوني واطلاق يد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ووقف اعتقال المقاومين وملاحقتهم.

وتشدد الحركة على ان السلطة الفلسطينية مطالبة بسرعة التوجه الى محكمة الجنايات الدولية لتقديم قادة العدو الى المحاكمة العادلة جراء ما ارتكبوه من جرائم بحق شعبنا.

كما وتشيد الحركة بصمود وثبات اهالي الخان الاحمر في الدفاع عن اراضيهم وبيوتهم وحقهم التاريخي الثابت، داعية جماهير الضفة الى الزحف الى منطقة الخان الاحمر لشد أزر اهلها والدفاع عنهم وحمايتهم من بطش الاحتلال.

#المقاومة الشعبية

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