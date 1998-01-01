جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

مصلون يهاجمون السديس مرة أخرى ويرفضون الصلاة خلفه في سويسرا

الجمعة 06 يوليو 2018 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصلون يهاجمون السديس مرة أخرى ويرفضون الصلاة خلفه في سويسرا



وكالات

 تداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو جديد يظهر رفض العديد من المسلمين المقيمين في سويسرا وأوروبا الصلاة خلف إمام الحرم المكي ورئيس شؤون الحرمين الشريفين عبد الرحمن السديس.

جاء ذلك في أعقاب الفيديو الذي تصدى فيه ناشطان (جزائري ومغربي) للسديس خلال إحدى ندواته في العاصمة السويسرية جنيف قبل أيام وإحراجهما له، مما اضطره لمغادرة المكان.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهر عدد من مسلمي أوروبا وهم يقفون خارج المسجد الذي أمًّ فيه السديس المصلين يرفضون الدخول للمسجد للصلاة خلفه.

وقد عبر الحضور عن موقفهم الرافض للصلاة خلفه لصدمتهم من مواقفه الأخيرة الداعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني على الرغم من نشأتهم وهم صغار على حبه.

وأظهر الفيديو توجه المعارضين له نحو باب المسجد لحظة خروجه، وهم ينعتونه بالطاغوت والمنافق وعدو الله.

وكان ناشطون قد تداولوا قبل أيام مقطع فيديو آخر أثناء قيام السديس بإلقاء إحدى محاضراته في أحد مساجد سويسرا، حيث هاجمه الناشط الجزائري يخلف صلاح الدين، سائلا إياه على رأيه في حصار قطر، وحرب اليمن، والانتهاكات التي تحصل بحق المدنيين.

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر ناشط مغربي وهو يسأل السديس عن موقفه من “حصار قطر”، وتصويت الاتحاد السعودي لكرة القدم لصالح الملف الأمريكي لاستضافة المونديال، على حساب الملف المغربي.

وبحسب الفيديو لم يجب السديس عن تساؤلات الناشط المغربي، فيما اكتفى بالتأمين على دعاء الناشط نفسه بأن يصلح الله أحوال السعوديين والقطريين.

#عبد الرحمن السديس

أخبار ذات صلة

ارشيفية

الرياض تقرر فتح المتاجر وقت الصلاة وإنهاء الفصل بين الجنسين

بن سلمان و السيسي

بن سلمان إلى مصر.. 20 سيارة خاصة و6 أخرى محملة بالأغراض الخاصة تسبقه للقاهرة

صواريخ حوثيون - ارشيف

السعودية تتصدى لهجوم صاروخي واسع نفذه الحوثيون واستهدف الرياض ومناطق أخرى

الأكثر قراءة اليوم

خبراء يحسمون الجدل القانوني حول خليفة الرئيس عباس ونائبه

تفاصيل جديدة قبل عزل مرسي.. "السيسي سلم سلاحه قبل لقاء الرئيس المعزول" (فيديو)

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل مدير عام الشئون المدنية اثناء عودته الى غزة عبر "ايرز"

الرجوب يعلن: المركزية تجتمع الأحد المقبل برئاسة الرئيس عباس

صحيفة ألمانية تحدثت عن مسيرة العودة وشباب غزة.. ماذا قالت؟

جيش الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية في الجنوب

موشيه يعالون يطالب بحرق حقول غزة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس وميلادينوف

مصادر اممية وفلسطينية تنفي لـ"سما" بشدة ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن تفاصيل لقاء عباس - ميلادنوف

وزيرة خارجية السويد

السويد تطالب سلطات الاحتلال برفع حصارها عن قطاع غزة

كوشنير والرئيس عباس

الكشف عن الرسائل التي نقلها كوشنير من خلال العمادي و ملادينوف لعباس بشأن غزة

حدود غزة -ارشيفية

غزة تستعد لجمعة "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار"

ارشيفية

العليا الاسرائيلية تجمد قرار اوامر الهدم في الخان الاحمر