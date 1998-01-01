مصلون يهاجمون السديس مرة أخرى ويرفضون الصلاة خلفه في سويسرا

وكالات

تداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو جديد يظهر رفض العديد من المسلمين المقيمين في سويسرا وأوروبا الصلاة خلف إمام الحرم المكي ورئيس شؤون الحرمين الشريفين عبد الرحمن السديس.

جاء ذلك في أعقاب الفيديو الذي تصدى فيه ناشطان (جزائري ومغربي) للسديس خلال إحدى ندواته في العاصمة السويسرية جنيف قبل أيام وإحراجهما له، مما اضطره لمغادرة المكان.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهر عدد من مسلمي أوروبا وهم يقفون خارج المسجد الذي أمًّ فيه السديس المصلين يرفضون الدخول للمسجد للصلاة خلفه.

وقد عبر الحضور عن موقفهم الرافض للصلاة خلفه لصدمتهم من مواقفه الأخيرة الداعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني على الرغم من نشأتهم وهم صغار على حبه.

وأظهر الفيديو توجه المعارضين له نحو باب المسجد لحظة خروجه، وهم ينعتونه بالطاغوت والمنافق وعدو الله.

وكان ناشطون قد تداولوا قبل أيام مقطع فيديو آخر أثناء قيام السديس بإلقاء إحدى محاضراته في أحد مساجد سويسرا، حيث هاجمه الناشط الجزائري يخلف صلاح الدين، سائلا إياه على رأيه في حصار قطر، وحرب اليمن، والانتهاكات التي تحصل بحق المدنيين.

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر ناشط مغربي وهو يسأل السديس عن موقفه من “حصار قطر”، وتصويت الاتحاد السعودي لكرة القدم لصالح الملف الأمريكي لاستضافة المونديال، على حساب الملف المغربي.

وبحسب الفيديو لم يجب السديس عن تساؤلات الناشط المغربي، فيما اكتفى بالتأمين على دعاء الناشط نفسه بأن يصلح الله أحوال السعوديين والقطريين.