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الشيخ رائد صلاح.. حبس منزليّ بعد الإفراج من السجن

الجمعة 06 يوليو 2018 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ رائد صلاح.. حبس منزليّ بعد الإفراج من السجن



القدس المحتلة / سما /

 قررت المحكمة الإسرائيلية المركزية في حيفا اليوم الجمعة، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، وتحويله إلى حبس منزليّ مشروط، بعد رفضها استئنافًا قدّمه المدعي العام الإسرائيلي لرفض الإفراج.

وكتب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال الخطيب، على صفحته في فيسبوك أنّ المحكمة الإسرائيلية قررت الإبقاء على قرار الإفراج عن الشيخ صلاح إلى حبس منزلي في قرية كفر كنا، بشروط مقيّدة.

ويقضي قرار المحكمة بمنع صلاح من مغادرة منزله والتقاء الجماهير، أو التواصل مع الإعلام أو استعمال الانترنت، ويسمح فقط لأقربائه من الدرجتين الأولى والثانية بزيارته.

#الشيخ رائد صلاح #السجن

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