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بريطانيا تدين هدم إسرائيل لقرية أبو النوار شرق القدس المحتلة

الجمعة 06 يوليو 2018 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تدين هدم إسرائيل لقرية أبو النوار شرق القدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

أدانت بريطانيا على لسان وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، أليستر بيرت، أعمال الهدم التي تقوم بها "إسرائيل" في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الوزير بيرت، في عدة تغريدات له على "تويتر"  أن "من المخيب جدا سماع نبأ هدم قرية أبو نوار شرق القدس المحتلة يوم أمس، وتشريد العشرات من سكانها ومن بينهم أطفال".

وأضاف: "تدين بريطانيا هذا الإجراء، وتطلب من إسرائيل وقف أعمال الهدم هذه التي تتسبب بمعاناة لا داعي لها"، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية هذا، "تعيق فرص السلام".

ولفت الوزير، أنه تم إثارة هذا الموضوع (هدم القرى الفلسطينية) يوم الاثنين الماضي، مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، موضحا أن "السفير البريطاني انضم لاحقا إلى الشركاء الأوروبيين في مساعي دبلوماسية للطلب بشكل عاجل من السلطات الإسرائيلية وقف مخططات الهدم في الخان الأحمر".

وقال: "لم نشاهد بعد أي عمليات هدم للمساكن في الخان الأحمر، إلا أنه بدا واضحا أن الهدم قد بات وشيكا"، مضيفا: "من المؤسف جدا أن نرى تطور الأحداث هذا".

وتابع: "وانسجاما مع سياستنا المعهودة منذ زمن طويل، ندين هذا التحرك الذي سيسدد صفعة كبيرة لفرص حل الدولتين واعتبار القدس عاصمة مشتركة".

يذكر أن قوات الاحتلال قامت بالاعتداء الأربعاء الماضي، على نساء وأطفال ورجال قرية "الخان الأحمر" الذين تصدوا بصدورهم العارية لجرافات الاحتلال، وهو ما تسبب بحالة غضب استنكارا لجرائم الاحتلال وإصابة واعتقال العشرات.

#بريطانيا #هدم #اسرائيل

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