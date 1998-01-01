جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العالول يحيي صمود الفلسطينيين في الخان الأحمر

الجمعة 06 يوليو 2018 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يحيي صمود الفلسطينيين في الخان الأحمر



رام الله /سما/

اعتبر محمود العالول نائب رئيس حركة فتح ان المعركة التي يخوضها الصامدون من ابنائنا ضد الاحتلال لمنع هدم الخان الاحمر هي عمل بطولي بكل معنى الكلمة.وعبر عن الرافض المطلق لكافة المشاريع الاستيطانية والتصفوبة التي يسعى الاحتلال لتمريرها، مؤكدا: ان رفضنا لهذه المخططات هو جزء من رفضنا لما يسمى بصفقة القرن التي تهدف لتصفيته القضية الفلسطينية وتتبنى كل المطالب الإسرائيلية المناقضة للشرعية الدولية، تتجاهل الحقوق الفلسطينية المشروعة وفِي مقدمتها حق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة.

وقال: "ان التماس الاحتلال بوقف الهدم في الخان الاحمر هو رسالة لانتصار الاراده والصمود امام الغطرسة والبطش الاسرائيلي، فكما سقطت البوابات الالكترونية في القدس ستسقط هذه الهجمة التي تهدف الى افراغ ارض الخان الأحمر من سكانها الأصليين وزرع الغرباء فيها."واضاف: "إننا نعتبر هذا الانتصار خطوة مهمة في طريق تعزيز صمود شعبنا وثباته فوق أرضه، ونناشد اهلنا في كافة التجمعات البدوية وابناءنا المقاومين على الارض المقدسة البقاء على اعلى درجات الجهوزية لتصدي لهذه الهجمة الشرسة حتى نجبر الإحتلال على التراجع النهائي عن هذا المشروع الاستعماري".

ودعا الفلسطينيين لمزيد من التضامن والمشاركة في تنفيذ برامج التضامن مع اهلنا والصمود والمقاومة في وجه جيش الإحتلال ومستوطنيه.

#الاحتلال #العالول #الخان الاحمر

أخبار ذات صلة

عمليات هدم - القدس

الامم المتحدة تحذر من خطر التهجير القسري في الخان الأحمر شرق القدس

الخان الاحمر

فيديو: إصابة 35 مواطنا واعتقال 8 آخرين إثر قمع قوات الاحتلال للأهالي في الخان الأحمر

دحلان- ارشيف

دحلان: جريمة الخان الأحمر حكاية فلسطينية تضاف لمسلسل التطهير العرقي

الاحتلال يقرر هدم واخلاء قرية الخان الاحمر شرق القدس المحتلة

غرينبلات- ارشيف

غرينبلات يحيي الاحتلال لقصفه غزة!!

الخان الاحمر - ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي يستعد لاخلاء تجمع الخان الاحمر قرب القدس بالقوة

الأكثر قراءة اليوم

خبراء يحسمون الجدل القانوني حول خليفة الرئيس عباس ونائبه

فيديو ..إسرائيل تسرق غيوم إيران!

تفاصيل جديدة قبل عزل مرسي.. "السيسي سلم سلاحه قبل لقاء الرئيس المعزول" (فيديو)

الرجوب يعلن: المركزية تجتمع الأحد المقبل برئاسة الرئيس عباس

جيش الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية في الجنوب

موشيه يعالون يطالب بحرق حقول غزة

صحيفة أمريكية تزعم: بن سلمان يواصل الاعتقالات وتعذيب في سجونه

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس وميلادينوف

مصادر اممية وفلسطينية تنفي لـ"سما" بشدة ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن تفاصيل لقاء عباس - ميلادنوف

وزيرة خارجية السويد

السويد تطالب سلطات الاحتلال برفع حصارها عن قطاع غزة

كوشنير والرئيس عباس

الكشف عن الرسائل التي نقلها كوشنير من خلال العمادي و ملادينوف لعباس بشأن غزة

حدود غزة -ارشيفية

غزة تستعد لجمعة "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار"

ارشيفية

العليا الاسرائيلية تجمد قرار اوامر الهدم في الخان الاحمر