العالول يحيي صمود الفلسطينيين في الخان الأحمر

رام الله /سما/

اعتبر محمود العالول نائب رئيس حركة فتح ان المعركة التي يخوضها الصامدون من ابنائنا ضد الاحتلال لمنع هدم الخان الاحمر هي عمل بطولي بكل معنى الكلمة.وعبر عن الرافض المطلق لكافة المشاريع الاستيطانية والتصفوبة التي يسعى الاحتلال لتمريرها، مؤكدا: ان رفضنا لهذه المخططات هو جزء من رفضنا لما يسمى بصفقة القرن التي تهدف لتصفيته القضية الفلسطينية وتتبنى كل المطالب الإسرائيلية المناقضة للشرعية الدولية، تتجاهل الحقوق الفلسطينية المشروعة وفِي مقدمتها حق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة.

وقال: "ان التماس الاحتلال بوقف الهدم في الخان الاحمر هو رسالة لانتصار الاراده والصمود امام الغطرسة والبطش الاسرائيلي، فكما سقطت البوابات الالكترونية في القدس ستسقط هذه الهجمة التي تهدف الى افراغ ارض الخان الأحمر من سكانها الأصليين وزرع الغرباء فيها."واضاف: "إننا نعتبر هذا الانتصار خطوة مهمة في طريق تعزيز صمود شعبنا وثباته فوق أرضه، ونناشد اهلنا في كافة التجمعات البدوية وابناءنا المقاومين على الارض المقدسة البقاء على اعلى درجات الجهوزية لتصدي لهذه الهجمة الشرسة حتى نجبر الإحتلال على التراجع النهائي عن هذا المشروع الاستعماري".

ودعا الفلسطينيين لمزيد من التضامن والمشاركة في تنفيذ برامج التضامن مع اهلنا والصمود والمقاومة في وجه جيش الإحتلال ومستوطنيه.