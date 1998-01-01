فتح الجزائر تحتفل وتهنى الطلبة الفلسطينيين خريجى جامعة سكيكدة

الجزائر / ولاية سكيكدة/

أحتفلت حركة التحرير الفلسطينى "فتح"-أقليم الجزائر- بالأقامة الجامعية " الحدائق 1 "بولاية سكيكدة ، بالطلبة الفلسطينيين خريجى جامعة 20 أوت 1955 سكيدة .

وبدأ الحفل بحضور الاخ المعتصم بالله ابو شحادة عضو لجنة أقليم حركة فتح وكلا من الاخوة تميم ابو النجا أمين سر المنطقة ، ومراد بدر عضو لجنة المنطقة ، و شرف صيدم عضو المكتب المركزى الحركى للطلاب بالجزائر ، رحب فيها الاخ المعتصم بالله ابوشحادة بالاخوة الطلبة الفلسطينيين خريجى الجامعة هذا العام 2018 .

وبمناسبة الذكرى 56 لاسترحاع السيادة الوطنية والاستقلال بالجزائر ، والتى تزامنت مع مناسبة حفل التكريم والتهنئة تقدم الاخ / المعتصم بالله ابو شحادة باسم حركة فتح "اقليم الجزائر" بأحر التهانى للشعب الجزائرى بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الشعب الفلسطينى . متمنيا من الله عز وجل أن يحفظ الجزائر حكومة ورئيسا وشعب ، ويديم عليها نعمة الاستقرار والأمن والمزيد من البناء والتطور. كما تليت الفاتحة على أرواح شهداء الثورة الجزائرية والثورة الفلسطينية .

وفي بداية الكلمة التى ألقاها الاخ المعتصم بالله ابو شحادة باسم الحركة ، أشاد بالطلبة الحضور مؤكدا أن حركة فتح تعيش مع الخريجين هذا العام من الجامعة وذويهم فى فلسطين التضحيات والبطولة والشهداء والاسرى ، لحظات الفخر والاعتزاز، قائلاً نحن على يقين أن جامعة 20 أوت 1955 فى ولاية سكيكدة، والتى أنشئت ، في 20 أوت 2005 إحياءا وتخليدا للذكرى الأربعين لهجومات الشمال القسنطيني اثناء الثورة الجزائرية المباركة . أعدت طلبتها وخريجيها إعدادا جيداً على كافة المستويات الأكاديمية والثقافية والفكرية، لكي يكونوا خير خلف لخير سلف ، فى الجزائر وفلسطين والعالم .

وقال ان فلسطين المنكوبه منذ العام 1948 ،التى عبث فيها الاحتلال الصهيونى تقسيما وافسادا وظلما ، وقطع اوصالها ، ورمل نسائها ، ويتم أطفالها، ، سعيدة اليوم بكم ، وبتفوقكم وتخرجكم من الجامعة الجزائرية فى ولاية سكيكدة 20 أوت 1955.

وتابع - نجتمع اليوم لتكريمكم وتهنئتكم ونحن نفتخر بكم فى حركة فتح – اقليم الجزائر .و سعداء جدا بنجاحكم وتخرجكم وندعوكم لاستكمال دراستكم العليا، فأنتم ،أمل الحاضر وسفراء المستقبل لفلسطين الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".

موضحا أن هذا الحفل لتكريمكم وتهنئتم والذى يأتي متزامنا مع ذكرى 56 لاستقلال الجزائر هى رسالة أن النصر والحرية لقلسطين قادم شاء من شاء وابى من ابى والقدس الشريف عاصمتها وان تكاالبت عليها امريكا ترمب وصفقته المشبوهة ،

وتأتى هذه المبادرة التكريمية من حركة فتح –أقليم الجزائر - ، لتهنئة الطلية الفلسطينين خريحى العام 2018 ، ضمن سلسلة التكريمات التي ستشمل الطلبة الفلسطينيين فى كافة الجامعات على مستوى الحمهورية الحزائرية.

وفيما يلي أسماء الطلبة الخريجين حسب التخصصات ..

ولاية سكيكدة - طلبة جامعة 20 أوت 1955

1 - الاسم: لبيب علي محمود أبو عقيل.

الجامعة: 20 اوت 1955 - سكيكدة.

الكلية: الحقوق و العلوم السياسية.

قسم: الحقوق.

تخصص: قانون أعمال.

العلامة: 17.5 بتقدير جيد جداً.

2 - الاسم: هاني أيمن يوسف مسودة.

الجامعة: 20 اوت 1955 - سكيكدة.

الكلية: الحقوق و العلوم السياسية.

قسم: الحقوق.

تخصص: قانون أعمال.

العلامة: 17 بتقدير جيد جداً.

3 - الاسم: مراد منير موسى بدر.

الجامعة: 20 اوت 1955 - سكيكدة.

الكلية: الحقوق و العلوم السياسية.

قسم: الحقوق.

تخصص: قانون جنائي.

العلامة: 18 بتقدير ممتاز.

4 - الاسم: مصطفى محمد عبد اللطيف دويكات.

الجامعة: 20 اوت 1955 - سكيكدة.

الكلية: الحقوق و العلوم السياسية.

قسم: الحقوق.

تخصص: مؤسسات دستورية وإدارية.

العلامة: 18 بتقدير ممتاز.

5 - الاسم: عدي نائل عبد العزيز عمران.

الجامعة: 20 اوت 1955 - سكيكدة.

الكلية: الحقوق و العلوم السياسية.

قسم: الحقوق.

تخصص: مؤسسات دستورية و إدارية.

العلامة: 17.5 بتقدير جيد جداً.

6 - الاسم: معاذ اخضير محمد بشارات.

الجامعة: 20 اوت 1955 - سكيكدة.

الكلية: الحقوق و العلوم السياسية.

قسم: الحقوق.

تخصص: مؤسسات دستورية و إدارية.

العلامة: 16.5 بتقدير جيد جداً.