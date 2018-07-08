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بيان هام من وزراة التربية والتعليم حول نتائج الثانوية العامة " الأنجاز" 2018

الجمعة 06 يوليو 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان هام من وزراة التربية والتعليم حول نتائج الثانوية العامة " الأنجاز" 2018



رام الله / سما /

 أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا لها حول نتائج الثانوية العامة " الأنجاز" 2018 وهذا نص البيان :

1. النتائج يوم الأحد القادم 8/7/2018 عصرا.

2. لا يوجد مؤتمر صحفي لإعلان العشرة الأوائل، بل سيتم نشر بيانٍ مكتوبٍ بقائمة أسماء الأوائل.

3. كشوف العلامات الرسمية ستكون متاحة في المدارس صبيحة يوم الاثنين 9/7/2018. (طلاب الدراسة الخاصة كشوفاتهم في مديرية التربية والتعليم)

4. تلزم شركات الاتصالات (الوطنية وجوال) بتوفير النتائج مجانا.          

5. تصديق كشوف العلامات سيكون متاحًا بعد ثلاثة أيام من إعلان النتائج. (أي يوم الأربعاء).

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