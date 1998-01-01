فتح توجه تحية للمتضامن السويدي بنجامين لادرا

رام الله / سما /

أدانت حركة فتح منع سلطات الاحتلال الاسرائيلية دخول المتضامن السويدي بنجامين لادرا اراضي دولة فلسطين المحتلة ، معتبرة ذلك عجزا وخوفا من الرأي العام ومحاولة فاشلة لإخفاء الحقيقة التي تؤكد أن إسرائيل تعبر عن أبشع معاني العنصرية، وأنها تخشى رجلا جاء لفلسطين حاملا علما يعبر عن التضامن و الحرية للشعب الفلسطيني



ووجهت حركة فتح وعلى لسان متحدثها الرسمي أسامه القواسمي تحية إكبار للمتضامن السويدي الذي قطع الاف الكيلومترات سيرا على الاقدام لمدة احد عشر شهرا، وعابرا لحدود الدول والقارات ليبعث برسالة الحرية والعدالة للعالم، وأن هناك شعب فلسطيني ما زال يتعرض لكل أنواع العنصرية والاضطهاد على أيدي الاسرائيليين، وأن الاوان قد آن لرفع الصوت عاليا ضد الاحتلال العنصري الاسرائيلي