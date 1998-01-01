الاحتلال الاسرائيلي يعتقل مدير عام الشئون المدنية اثناء عودته الى غزة عبر "ايرز"

غزة/سما/



أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دائرة التنسيق والارتباط في السلطة الفلسطنينة، قرارها القاضي باعتقال مدير عام المكاتب الفرعية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، الدكتور سائد الغول أثناء عودته لغزة عبر حاجز بيت حانون/ايرز.



وقال مصدر في وزارة الشؤون المدنية، إن جهاز المخابرات الاسرائيلي إستجوب عصر أمس الخميس زميلهم الغول أثناء عودته لغزة، وفي تمام العاشرة مساءً تم إبلاغ الوزارة عن إعتقاله على ذمة التحقيق.

من جانبه، أكد أحد أقرباء الغول، بأنهم أبلغوا بشكل رسمي عن اعتقال سائد الغول أثناء عودته من مهمة عمل في الضفة الغربية، خاصة وأنه يتنقل بشكل مستمر عبر حاجز بيت حانون/ايرز.

يذكر أن الغول يشغل منصب مدير عام المكاتب الفرعية في دائرة الشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية، ومدير مكتب الوزير حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.



