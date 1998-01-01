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المغرب ينفي أي علاقة له بإسرائيل

الجمعة 06 يوليو 2018 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب ينفي أي علاقة له بإسرائيل



القدس المحتلة / سما /

نفى المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخليفي، وجود أي نوع من التطبيع الاقتصادي أو غيره مع إسرائيل.

وقال الخليفي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة مساء الخميس: "بخصوص ما يسجل في بعض التقارير حول صادرات منشؤها بلدنا وتصل إلى إسرائيل، أؤكد أن المغرب ليس له علاقات رسمية من أي نوع كان مع إسرائيل".

وتابع الخليفي أن "هناك شبكات دولية تنشط عبر دول أخرى كمحطات عبور من أجل الالتفاف على هذا الأمر، وليست هناك أي علاقات رسمية بين البلدين".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، أن صادرات المغرب إلى إسرائيل ارتفعت من 5 ملايين إلى 25 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.

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