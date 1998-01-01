جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكشف عن الرسائل التي نقلها كوشنير من خلال العمادي و ملادينوف لعباس بشأن غزة

الجمعة 06 يوليو 2018 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن الرسائل التي نقلها كوشنير من خلال العمادي و ملادينوف لعباس بشأن غزة



رام الله / سما /

نقلّت صحيفة "الأخبار اللبنانية" في عددها الصادر صباح يوم الجمعة عن مصادر مُطلعة أن مستشار الرئيس الأمريكي، جارد كوشنير، نقل رسالة شديدة اللهجة لرئيس السلطة محمود عباس، عبر السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، بشأن قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن كوشنير أبلغ عباس في الرسالة بضرورة "إنهاء الخطوات العقابية ضد غزة؛ لأنها تفضي بالقطاع إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل".

وحسب الصحيفة، فإن الرسالة قوبلت برفض عباس، وهو ما دفع كوشنير إلى إرسال رسالة أخرى بأن عباس، الذي رفض استقباله، "هو أمام خيار واحد لا ثاني له: إما رفع العقوبات وتحسين الواقع في غزة، وإما سير الإدارة الأميركية في خطوات أحادية في غزة بمشاركة دولية وعربية".

وأضافت أن رئاسة السلطة الفلسطينية، كثفت التواصل مع المصريين، بعد ورود "تهديدات" من الإدارة الأمريكية وأطراف دولية أخرى إلى رام الله ـــ عبر القطريين ـــ بتجاوز السلطة فيما خص غزة قريباً.

ووفق الصحيفة، فإن واشنطن لم تكتفِ بـ "رسائل العمادي"، حيث نقل منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، المضمون نفسه إلى الرئيس عباس خلال اللقاء بينهما الأحد الماضي في رام الله، الأمر الذي جعل الرئيس يعد بدراسة الطلب الأميركي، واعداً إياه بتفعيل ملف المصالحة قريباً.

أما ملادينوف، فعرض على الرئيس عباس جزءاً من المشاريع الدولية المقترحة لتحسين الوضع في غزة، داعياً السلطة إلى أن تكون شريكة في ذلك.

#عباس #ميلادينوف #كوشنير #غزة

أخبار ذات صلة

العمادي والرئيس عباس

ماذا ابلغ العمادي الرئيس عباس خلال لقائهما حول المقترحات بشأن غزة ؟

بوتين و ترامب

ما هي رسالة التهديد التي نقلها بوتين للرئيس عباس من ترامب ؟

ترامب وزوجته وابنته

ماهي الرسائل التي سيوجهها الفلسطينيون لترامب وابنته وزوجته ؟

محمد الضيف

ما هي الرسالة التي نقلها السنوار عن قائد القسام "محمد الضيف " ؟

ما هي الرسالة "شديدة اللهجة " التي نقلها الوفد المصري الى حركة حماس ؟

إعدام - ارشيفية

هكذا تمّ إعدام العملاء الثلاثة وما هي الرسائل التي وجهوها قبل لحظات من اعدامهم ؟

الأكثر قراءة اليوم

الزهار يكشف تفاصيل المبادرات المتعلقة بغزة وشروط أي صفقة

والدة الجندي الاسرائيلي اورون شاؤول توجه رسالة الى السنوار .. وهذا نصها ..

والدة "غولدين" لنتنياهو: تعلموا التفاوض من أبو مازن!

صورة فتاة أمريكية تثير غضب رواد الإنترنت

للمرة الاولى.. الاتحاد الأوروبي يناقش منع وصول أمواله لعائلات الاسرى و الشهداء

فيديو ..إسرائيل تسرق غيوم إيران!

الرجوب يعلن: المركزية تجتمع الأحد المقبل برئاسة الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس وميلادينوف

صحيفة: تفاهمات بين عباس والأمم المتحدة حول دورها وشروط عملها في غزة

حدود غزة -ارشيفية

غزة تستعد لجمعة "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار"

ارشيفية

العليا الاسرائيلية تجمد قرار اوامر الهدم في الخان الاحمر

الرئيس عباس

خبراء يحسمون الجدل القانوني حول خليفة الرئيس عباس ونائبه

صفقة اسرى- ارشيف

اردان: جهود كبيرة لدفع اتصالات غير مباشرة لإنجاز صفقة مع حماس