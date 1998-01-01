الكشف عن الرسائل التي نقلها كوشنير من خلال العمادي و ملادينوف لعباس بشأن غزة

رام الله / سما /

نقلّت صحيفة "الأخبار اللبنانية" في عددها الصادر صباح يوم الجمعة عن مصادر مُطلعة أن مستشار الرئيس الأمريكي، جارد كوشنير، نقل رسالة شديدة اللهجة لرئيس السلطة محمود عباس، عبر السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، بشأن قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن كوشنير أبلغ عباس في الرسالة بضرورة "إنهاء الخطوات العقابية ضد غزة؛ لأنها تفضي بالقطاع إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل".

وحسب الصحيفة، فإن الرسالة قوبلت برفض عباس، وهو ما دفع كوشنير إلى إرسال رسالة أخرى بأن عباس، الذي رفض استقباله، "هو أمام خيار واحد لا ثاني له: إما رفع العقوبات وتحسين الواقع في غزة، وإما سير الإدارة الأميركية في خطوات أحادية في غزة بمشاركة دولية وعربية".

وأضافت أن رئاسة السلطة الفلسطينية، كثفت التواصل مع المصريين، بعد ورود "تهديدات" من الإدارة الأمريكية وأطراف دولية أخرى إلى رام الله ـــ عبر القطريين ـــ بتجاوز السلطة فيما خص غزة قريباً.

ووفق الصحيفة، فإن واشنطن لم تكتفِ بـ "رسائل العمادي"، حيث نقل منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، المضمون نفسه إلى الرئيس عباس خلال اللقاء بينهما الأحد الماضي في رام الله، الأمر الذي جعل الرئيس يعد بدراسة الطلب الأميركي، واعداً إياه بتفعيل ملف المصالحة قريباً.

أما ملادينوف، فعرض على الرئيس عباس جزءاً من المشاريع الدولية المقترحة لتحسين الوضع في غزة، داعياً السلطة إلى أن تكون شريكة في ذلك.