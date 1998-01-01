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المغرب يقدم 120 منحة دراسية لفلسطين

الجمعة 06 يوليو 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب يقدم 120 منحة دراسية لفلسطين



رام الله / سما /

قال سفير فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، إن المملكة قدمت منحا دراسية نوعية للطلبة الفلسطينيين بمختلف التخصصات للعام الدراسي 2018/2019، بواقع 120 مقعدا موزعة على مختلف المؤسسات التعليمية المغربية وفقا لما نقلت عنه وكالة "وفا".

وأوضح السفير الشوبكي أن هناك عددا من المقاعد ستكون في مجال التكوين المهني والتقني بهدف خلق أفاق جديدة لأبناء فلسطين بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات عدة وتنسيقا مشتركا بين المؤسسات التعليمية في كلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي عبر وزارة الخارجية الفلسطينية ممثلة بالوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ونظيرتها المغربية .

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