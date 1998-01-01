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غزة تستعد لجمعة "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار"

الجمعة 06 يوليو 2018 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تستعد لجمعة "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار"



غزة / سما /

يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة اليوم الجمعة في فعاليات "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار".

ومن المقرر أن يبدأ التواجد في المخيمات مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار لمشاركة واسعة في جمعة "موحدون من أجل إسقاط الصفقة وكسر الحصار" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.


وقالت الهيئة ان المسيرة تأتي تأكيدًا "على رفض شعبنا كل المحاولات الأمريكية والاسرائيلية وبعض المطبعين العرب، وتأكيدًا على أن القدس مهما بدلوا في عناوينها أو مواقع سفاراتهم، ستبقى عاصمتنا الأبدية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وجددت الهيئة تأكيدها الوطني الصارم على "رفض ومواجهة كل محاولات تصفيه القضية الفلسطينية، أو الالتفاف على حقنا في العودة اليها تحت أي عناوين أو مسميات، أو حلول تنتقص من هذا الحق واستمرار الحصار الظالم على أهلنا في غزه".

وطالبت بإنهاء الحصار فوراً مؤكدةً على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار كأداة نضال جماهيرية قوية في مواجهة صمت العالم عن حقوقنا ومعاناتنا وعن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الاعزل في مواجهة الاحتلال.

كما وأكدت على سلمية مسيرات العودة رغم المحاولات المتكررة من قبل الاحتلال لتشويه صورة هذه المسيرات الجماهيرية واستمرار القصف الليلي على غزة لإخافة الناس وصرفهم عن المشاركة فيها.

#غزة #جمعة #مسيرات العودة

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