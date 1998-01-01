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العليا الاسرائيلية تجمد قرار اوامر الهدم في الخان الاحمر

الخميس 05 يوليو 2018 11:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
العليا الاسرائيلية تجمد قرار اوامر الهدم في الخان الاحمر



القدس المحتلة / سما /

جمدت المحكمة العليا الاسرائيلية الليلة قرار أوامر الهدم في منطقة الخان الاحمر حتى البت في الالتماس الذي تقدم به اهالي الحي.

ونجح محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان  بالحصول على امر احترازي بوقف هدم تجمع الخان الاحمر.

من جانبه أكد رئيس هيئة الجدار والإستيطان وليد عساف أن محامي الهيئة نجحوا في الحصول على امر احترازي من محكمة الاحتلال الاسرائيلية، بوقف هدم تجمع الخان الاحمر شرق القدس المحتلة، حتى الـ11 من الشهر الجاري .

وقال عساف في مؤتمر صحفي عقده في تجمع الخان الأحمر قبل قليل، إن الحصول على هذا الأمر هو انتصار لصمود اهالي التجمع والنشطاء واصرارهم على تحدي محاولات الاحتلال هدم المنطقة . 

وتابع عساف أن الأمر الاحترازي الذي نجح المحامون باستصداره، هو مقدمة لوقف هدم التجمع بشكل نهائي . 

وأكد عساف على الدور الذي لعبته القنصليات الأجنبية والدول الصديقة للشعب الفلسطيني، للضغط على الاحتلال ومنعه من هدم التجمع . 

ودعا إلى تواصل الجهود والنشاطات في الخان الأحمر، حتى الحصول على قرار نهائي بوقف هدم التجمع و منع تشريد أهله. 

وعمت الاحتفالات تجمع الخان الأحمر احتفاءً باصدار القرار الذي يعتبر بمثابة انتصار على سياسة الأمر الواقع التي تعمل دولة الاحتلال بفرضها على  الشعب الفلسطيني.  

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