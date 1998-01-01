ضبط مجموعة من الادوية ممنوعة من الدخول على معبر رفح

ضبط أطباء دائرة الرقابة الدوائية بمعبر رفح البري، اليوم الخميس، مع أحد المواطنين القادمين من المعبر المصري عبر معبر رفح البري بكميات كبيرة وانواع مختلفة من الأدوية والتي تحتاج إلى ثلاجة حيث ضبطت وهي محمولة بطريقة غير صحيحة.

وقال الدكتور ماهر الأغا مدير الدائرة الدوائية بالمعبر أن هذه الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة الفلسطينية ويمنع تداولها داخل قطاع غزة.

وأضاف الأغا أن هذه الأدوية لا يسمح بدخولها كتجارة، مطالبا كافة المواطنين بعدم ادخال هذه الأدوية بطرق غير شرعية وقانونية.

وأشار إلى أن هذه الأدوية تم مصادرتها في انتظار اصدار قرار قانوني بإتلافها من قبل الجهات المختصة بمعبر رفح البري.