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رئيس جامعة الأقصى يستقبل ممثل مؤسسة UNDP في قطاع غزة

الخميس 05 يوليو 2018 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

استقبل، اليوم الخميس، رئيس جامعة الأقصى د. كمال العبد الشرافي ممثل مؤسسة  UNDP في قطاع غزة أ.باسل ناصر، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الجامعة.

وأعرب الشرافي عن سعادته بهذه الزيارة التي توطد أطر التواصل والتعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسة  UNDP ،مشيراً إلى أن جامعة الأقصى هي الجامعة الحكومية الأكبر في الوطن و تخدم أكبر شريحة من المجتمع وأنها بالرغم من الأوضاع المأساوية في قطاع غزة فإنها سعت في مشروع تحرير 17000 الف شهادة عالقة، وهذا بحد ذاته يعتبر تحدٍ واضح لكل العقبات وتذليلها في سبيل تحقيق الهدف من العملية التعليمية مؤكداً أن الجامعة لا تنتهي مهمتها بمجرد تسليم الشهادات وإنما تكفل الطلبة الخريجين من خلال نادي الخريجين لمعرفة أهدافهم ومتطلباتهم والتواصل معهم من خلال ورشات عمل من أجل رسم مستقبل أفضل لهم.

كما أشار معالي د. الشرافي إلى تميز جامعة الأقصى عن غيرها من جامعات الوطن بالكليات النوعية مثل كلية الإعلام، وكلية التربية البدنية والرياضة، وكلية الفنون الجميلة .

من جهته شكر أ. نصار إدارة الجامعة على استضافتها، مثمناً جهود الجامعة في خدمة الطالب الجامعي مشيراً إلى ضرورة دعم قطاع التعليم العالي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وضرورة متابعة الخريجين وتوفير فرص عمل لهم، وذلك بحد رأيه يمكن تحقيقه من خلال خطة مدروسة لقطاع التعليم العالي في قطاع غزة للبرامج والمشاريع بما يخدم المصلحة العامة وتقديم تلك الخطة للمؤسسات الدولية والدول المانحة للحصول على الدعم المناسب لتنفيذها.

وفي نهاية اللقاء تم تقديم درع تكريمي تعبيراً عن الامتنان والشكر لمؤسسة UNDP  على جهودها في خدمة الجامعة ودعم المسيرة التعليمية

#الشرافي #الاقصى #جامعة

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