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صور.. الموساد ينفذ عملية خاصة في سوريا لاعادة ساعة العميل كوهين

الخميس 05 يوليو 2018 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. الموساد ينفذ عملية خاصة في سوريا لاعادة ساعة العميل كوهين



وكالات

سمح مساء اليوم الخميس، بنشر تفاصيل عملية جديدة نفذها عناصر من جهاز الموساد الإسرائيلي في سوريا مؤخرا.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن عناصر من الموساد نفذوا عملية سرية خاصة استعادوا من خلالها ساعة يد كان يستخدمها الجاسوس إيلي كوهين.

ووفقا لموقع الصحيفة فإن الساعة استخدمها كوهين للتجسس على النظام السوري الذي أعدمه بعد سنوات طويلة من خدمة الموساد عام 1965.

وأشار الموقع إلى أنه تم نقل الساعة إلى إسرائيل وسلمها رئيس الجهاز الحالي يوسي كوهين لعائلة الجاسوس، وتم لاحقا وضعها في متحف الموساد الخاص.

وهنأ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مقاتلي الموساد على هذه العملية.

ووصف العملية بأنها "عمل حازم وشجاع وأن هدفه الوحيد هو إعادة إسرائيل إلى ذكرى مقاتل عظيم أسهم إسهاما كبيرا في أمن الدولة". كما قال

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#الموساد #كوهين #سوريا

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