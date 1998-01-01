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دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى

جيش الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية في الجنوب

الخميس 05 يوليو 2018 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية في الجنوب



القدس/سما/

قالت إذاعة جيش الاحتلال، إنه جرى نشر بطاريات القبة الحديدية في جنوب فلسطين المحتلة، دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.

وعلق مختص في الشأن الإسرائيلي، قائلا إن نشر البطاريات مع ورود خبر استكمال تطوير منظومتها يوحي أن الكيان الإسرائيلي مقبل على سلسلة تجارب لفحص نجاعتها.

واستبعد عيد مصلح أن يكون السبب وراء نشر بطاريات القبة استعداداً لجولة تصعيد.

والقبة الحديدية، هي نظام دفاع أرضي متحرك تعمل على تطويره "رافئيل" للأنظمة الدفاعية المتطورة، وقد صمم النظام لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المختلفة، وينشر الاحتلال القبة في جنوب وشمال ووسط فلسطين المحتلة.

#احتلال #قبة

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