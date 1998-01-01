اردان: جهود كبيرة لدفع اتصالات غير مباشرة لإنجاز صفقة مع حماس

القدس/سما/

قال وزير بارز في حكومة الاحتلال مقرب من بنيامين نتنياهو اليوم إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تبذل جهودا كبيرة للتوسط لدى حركة حماس لإبرام صفقة تبادل أسرى.

وذكر وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس إن "إسرائيل تقوم بالفعل بجهودٍ لدفع الاتصالات غير المباشرة مع "حماس" لإنهاء ملف احتجاز الأسرى الإسرائيليين لديها".

ووصف أردان الجهود التي تقوم بها حكومة نتنياهو ب"الكبيرة"، مضيفا أنها تتم من خلال يارون بلوم المنسق الذي عينته لإدارة ملف الأسرى وهو قيادي سابق في جهاز الاستخبارات الداخلية "شاباك".

وأضاف "حكومتنا ومنسق ملف الأسرى ينتهجان مسارات سياسية ودبلوماسية متعددة من أجل دفع المفاوضات غير المباشرة مع حماس، وإعادة جنودنا، وهذا يتواصل عبر القنوات السياسية".

وأيّد الوزير الإسرائيلي الدعوات التي تطلقها عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حماس هدار غولدين والتي تطالب الحكومة الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية على الحركة وأسراها في سجون الاحتلال، لكي تقتنع بأن احتفاظها بالأسرى الإسرائيليين "عبء وليس ذخراً".

ولفت إلى أنه اتخذ قرارًا ينسجم مع هذه الدعوات، مشيراً إلى أنه قرر منع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الذين ينتمون لـ"حماس"، من متابعة مباريات كأس العالم في كرة القدم، التي تجري في موسكو.