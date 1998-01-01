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اتحاد الاذاعات والتلفزيونات يدين الاعتداء على الصحفيين بالخان الأحمر

الخميس 05 يوليو 2018 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

أكد اتحاد الاذاعات والتلفزيونات في فلسطين اليوم الخميس أن الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحفيين وعربات البث الإذاعي ومنع الصحفيين الفلسطينيين والأجانب من التغطية في منطقة "الخان الأحمر" في محيط مدينة القدس المحتلة يعكس الإرهاب والعنصرية الاسرائيلية التي تهدف لمنع التغطية وحجب الحقيقة عن العالم.

وذكر الاتحاد في بيان اليوم الخميس أن جنود الاحتلال قاموا بمنع التغطية الصحفية وفرضوا طوقًا أمنيًا على منطقة "الخان الاحمر" وقاموا بتحرير مخالفات مرورية للصحفيين وسيارات الإسعاف واعتدوا بالضرب على عدد من الصحفيين في محاولة لحجب الصورة الصحفية التي تعكس الإرهاب والعنصرية الإسرائيلية التي يمارسها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ووجه التحية للطواقم الصحفية التي تقوم بدورها المهني في نقل الحقيقة للعالم ليؤكد ان هذه الممارسات لن تمنع الصحفيين من الاستمرار في التغطية.

وبين الاتحاد أن العدوان الاسرائيلي المستمر على الصحفيين في غزة والضفة والقدس المحتلة يعكس البلطجة الإسرائيلية الأمر الذي يستدعي من المؤسسات الدولية بأن تقوم بتطبيق القرارات الدولية لاسيما القرارات المتعلقة بتوفير الحماية للصحفيين في الميدان وإطلاق سراح الأسرى وتوفير العلاج اللازم للعشرات من الصحفيين المحاصرين في غزة.

#اعتداء #احتلال #الخان الاحمر.

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