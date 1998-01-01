جبهة النضال الشعبي تهنئ السفير الفنزويلي بعيد الاستقلال

رام الله/سما/

هنأ عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي مراد حرفوش نيابه عن الامين العام للجبهة د. احمد مجدلاني السفير الفنزويلي لدى دولة فلسطين ماهر طه بالعيد الوطني لاستقلال الجمهورية البوليفارية الفنزويلية، خلال الاحتفال الذي اقامته السفارة الفنزويلية اليوم في مدينة رام الله.

جاء ذلك بمشاركة مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح روحي فتوح ، والرفيقة نصر قبلاني عضو اللجنة المركزية للجبهة، والرفيقين صهيب عطايا، وخالد مصلح، وعدد من الشخصيات الوطنية والاجتماعية، ووممثلي المؤسسات الحكومية، والمؤسسات المحلية.

واكد حرفوش الى السفير طه عمق العلاقة الفلسطينية الفنزويلية، وتوطيدها من اجل الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية والانسانية امام العنجهية الاسرائيلية والامريكية، وخاصة ما يتعرض لها اهلنا في منطقة الخان الاحمر وغيره من المناطق المستهدفة، بسياسة ارهاب دولة الاحتلال الاسرائيلي المنظم وبغطاء امريكي خارج السياق الاخلاقي والانساني.

من جانبه، شكر السفر طه وفد الجبهة على مشاركتهم في حفل عيد الاستقلال ، مؤكدا على مواصلة اهمية اللقاءات، وتعميق العلاقات من اجل دعم الحقوق الوطنية الفلسطينية.