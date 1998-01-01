موشيه يعالون يطالب بحرق حقول غزة

القدس/سما/

طالب وزير الجيش رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، اليوم الخميس، إسرائيل بحرق الحقول في غزة ردا على الحرائق التي تتسبب بها البالونات والطائرات الورقية المشتعلة في حقول المستوطنين المحيط بالقطاع.

وقال يعالون في مقابلة مع موقع "واللا" العبري يجب أن نتعامل بطريقة "العين بالعين"، وكان يجب علينا أن ندفعهم ثمنا باهظا منذ أن كانت هذه الظاهرة صغيرة، هم يحرقون لنا لذلك يجب أن تحرق لهم أشياء.

وردا على سؤال يتعلق بالأصوات التي تقول إن تدمير حماس لم يجلب سوى المزيد من الأضرار لإسرائيل، قال يعالون: "هذه تهديدات فارغة"، مضيفا أن الإنذارات التي هي مجرد كلام تتسبب بالضرر "للردع" ، كان يجب علينا أن لا ننتظر ثلاثة أشهر حتى نحاول تغيير المعادلة.

ورأى وزير الجيش الإسرائيلي السابق عدم إمكانية الحل العسكري لمشكلة غزة، مشيرا إلى صعوبة إيجاد حل للوضع في القطاع، وان السياسات يجب ان تقوم على فهم الفلسطينيين بأنهم يتمتعون بحكم ذاتي خاص بهم.