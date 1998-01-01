جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موشيه يعالون يطالب بحرق حقول غزة

الخميس 05 يوليو 2018 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
موشيه يعالون يطالب بحرق حقول غزة



القدس/سما/

طالب وزير الجيش رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، اليوم الخميس، إسرائيل بحرق الحقول في غزة ردا على الحرائق التي تتسبب بها البالونات والطائرات الورقية المشتعلة في حقول المستوطنين المحيط بالقطاع.

وقال يعالون في مقابلة مع موقع "واللا" العبري يجب أن نتعامل بطريقة "العين بالعين"، وكان يجب علينا أن ندفعهم ثمنا باهظا منذ أن كانت هذه الظاهرة صغيرة، هم يحرقون لنا لذلك يجب أن تحرق لهم أشياء.

وردا على سؤال يتعلق بالأصوات التي تقول إن تدمير حماس لم يجلب سوى المزيد من الأضرار لإسرائيل، قال يعالون: "هذه تهديدات فارغة"، مضيفا أن الإنذارات التي هي مجرد كلام تتسبب بالضرر "للردع" ، كان يجب علينا أن لا ننتظر ثلاثة أشهر حتى نحاول تغيير المعادلة.

ورأى وزير الجيش الإسرائيلي السابق عدم إمكانية الحل العسكري لمشكلة غزة، مشيرا إلى صعوبة إيجاد حل للوضع في القطاع، وان السياسات يجب ان تقوم على فهم الفلسطينيين بأنهم يتمتعون بحكم ذاتي خاص بهم.

وبشأن التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، دعا يعالون إلى اتباع سياسة العصا والجزرة، وقال: إن إسرائيل تناور حتى لا تصل الأوضاع إلى الانفجار، فحماس هي المسؤولة عن قطاع غزة وليس إسرائيل، حسب قوله.

وادعى يعالون أن قطاع غزة لا يتعرض للحصار، واصفا ما يجري بأنه إغلاق أمني على إسرائيل الحفاظ عليه، لأن حماس تثبت ما يجب أن نفهمه بأنها لا تريد اراضي 67 فقط بل تريد تل أبيب وعسقلان وتطالب بحق العودة، وعلينا ان نشرح ذلك للعالم.

وبشأن مستقبله السياسي، قال يعالون إنه منذ أن أنهى مهامه رئيسا للأركان واستقال من منصبه وزيرا للجيش، فإنه لم يحصل على 13- 14 مقعدا فقط بل حصل على 20 مقعدا، لكنه اختار سنتين أخريين كي يصل للإسرائيليين بنفسه ولا يعتمد على الوسطاء الذين لديهم مصالح.

 
#غزة #حربق #حقول

أخبار ذات صلة

يعالون وابو جهاد

يعالون يعترف ويكشف تفاصيل جديدة : أعدمت أبو جهاد برصاصة بالرأس

نتنياهو والرئيس عباس

نتنياهو يطالب الرئيس عباس باستنكار قتل مستوطن

الهندي: يطالب السلطة بالمغادرة بعد قرار سلب الاراضي الفلسطينية

أحمد سعدات من الاسر يطالب بمحاسبة الصليب الأحمر

ميلادنوف - ارشيف

ملادينوف يطالب السلطة برفع الإجراءات العقابية المفروضة على غزة

أبو مرزوق

أبو مرزوق يطالب الرئيس عباس بالاعتذار عن خطابه الأخير

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل جديدة لاختراق حماس هواتف الجنود الاسرائيليين

﻿المخابرات المصرية تبدأ لقاءات مع مسؤولي الفصائل لبحث تطبيق بنود اتفاق المصالحة

مغربية تقتل مغتصبها أمام المارة في الشارع العام –(فيديو)

شجار وصراخ بين ليبرمان ورئيس الشاباك بسبب "لم شمل الفلسطينيين"

مصادر : ألمانيا تتوسط بين حماس وإسرائيل لصفقة تبادل

والدة "غولدين" لنتنياهو: تعلموا التفاوض من أبو مازن!

للمرة الاولى.. الاتحاد الأوروبي يناقش منع وصول أمواله لعائلات الاسرى و الشهداء

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

خبراء يحسمون الجدل القانوني حول خليفة الرئيس عباس ونائبه

الرجوب- ارشيف

الرجوب يعلن: المركزية تجتمع الأحد المقبل برئاسة الرئيس عباس

الزهار - أرشيفية

الزهار يكشف تفاصيل المبادرات المتعلقة بغزة وشروط أي صفقة

ميلادينوف

ميلادينوف يصل القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين بشأن غزة و المصالحة

أورون شاؤول

والدة الجندي الاسرائيلي اورون شاؤول توجه رسالة الى السنوار .. وهذا نصها ..