النيابة تصدرتعليمات مشددة بتوقيف مطلقي النار خلال إعلان نتائج التوجيهي

غزة/سما/

أصدرت النيابة العامة في غزة، اليوم الخميس، بيانا هاما بشأن منع استخدام السلاح أثناء اعلان نتائج الثانوية العامة " الإنجاز".

وقالت النيابة في بيان صحفي لها، إن النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون أصدر تعليماته المشددة، إلى كافة وكلاء النيابات في المحافظات، نحو التعاون مع اقسام الشرطة والمباحث العامة، وذلك للتعامل باهتمام وحزم، وملاحقة وضبط وتوقيف كل من يستخدم السلاح الناري بوجه غير مشروع خلال الاعلان عن نتائج الثانوية العامة المقررة يوم الأحد الموافق 8/7/2018م.

وأكدت النيابة العامة، أن استخدام السلاح في مثل هذه المناسبات، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، سيتم محاسبة مرتكبيها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ومصادرة السلاح المستخدم وفقاً للقانون.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي حفاظاً على أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني، ومنعاً لتكدير الصفو والطمأنينة العامة، وحماية لأمن وسلامة المجتمع، وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون.