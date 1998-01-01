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دحلان: جريمة الخان الأحمر حكاية فلسطينية تضاف لمسلسل التطهير العرقي

الخميس 05 يوليو 2018 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: جريمة الخان الأحمر حكاية فلسطينية تضاف لمسلسل التطهير العرقي



وكالات

 

دان قائد التيار الاصلاحي بحركة فتح والنائب بالمجلس التشريعي محمد دحلان، الجريمة الإسرائيلية التي تُمارس بحق الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وقال دحلان، على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس، إن "الجريمة التي بدأ الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها أمس في الخان الأحمر انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية".

وأضاف، أن “دولة الاحتلال ما زالت تمارس جنونها ضد كل ما هو فلسطيني وبغطاء أمريكي معتقدة أن اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سوف ينهي حلمهم في الدولة والقدس”.

وتابع دحلان قائلاً “الخان الأحمر حكاية فلسطينية جديدة تضاف إلى مسلسل التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا لمحاولة طمس الهوية العربية لمدينة القدس”.

وكان العشرات من الفلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات التي اندلعت أمس في منطقة الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة، حيث يسعى الاحتلال إلى الاستيلاء عليها وتشريد سكانها لصالح بناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية، كما هدمت سلطات الاحتلال عدداً من المنازل في تجمع أبو نوار البدوي قرب القدس في السياق ذاته.

وجددت قوات الاحتلال اعتدائها بالضرب المبرح، اليوم الخميس، على عدد من المتضامنين الأجانب والصحفيين والنشطاء، في منطقة الخان الأحمر، فيما تم اعتقال عدد آخر من المواطنين إلى جانب نشطاء أجانب، كما فرض الاحتلال حظراً للتجول واعتبرها منطقة عسكرية مغلقة.

 

#دحلان #الخان الاحمر

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